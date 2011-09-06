مقصد 30 درصد اتوبوسهای برون شهری بوشهر به شیراز است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا علم بعد از ظهر سه شنبه در نشست مشترک مسئولان حمل ونقل و پلیس راه استانهای بوشهر و فارس اظهارداشت: هم اکنون روزانه 70 سرویس با دو هزار و 100 مسافر از سطح استان بوشهر که شامل 35 سرویس از شهر بوشهر و 35 سرویس از سایر شهرهای استان است عازم شیراز می شوند.

وی اظهار داشت: اولویت مسئولان حمل ونقل و پلیس راه دو استان ایمنی بیشتر در مسافرتها، بازدید فنی ناوگان قبل از حرکت و اعمال نظارت بر تردد اتوبوسها در طول مسیر خواهد بود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های بوشهر با تاکید بر تکریم و رعایت حقوق مسافر به خصوص الزام رانندگان برای رعایت شئونات اسلامی، گفت: رانندگان باید توقف لازم برای انجام فرائض دینی مسافران در طول مسیر بوشهر و شیراز را مدنظر قرار دهند.

در این نشست طرفین بر بکارگیری ناوگان ویژه و برخوردار از فن آوری روز بین دو استان ورلزوم اقدامات پیشگیرانه ایمنی بوسیله شرکت های حمل ونقل مسافر و پلیس راه برای ایمنی بیشتر در مسافرتها تاکید و خواستار حذف یا کاهش سرویس ها و سفرهای کم مسافر موازی شرکت های حمل ونقل دو استان شدند.