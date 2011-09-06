به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی بعدازظهر امروز سخ شنبه با حضور در محل خانه کشتی تهران در جمع کشتی گیران تیم های ملی آزاد و فرنگی اعزامی به رقابت های جهانی با اشاره به اینکه ایرانی ها همیشه با اتکا به غیرت و همیت در میادین بزرگ به نتایج خوبی دست یافتند اظهار داشت: به تلاش شبانه روزی و خستگی ناپذیر شما واقف هستم و این وظیفه ماست که همیشه در کنار شما حاضر باشیم.

وی تصریح کرد: من و رئیس جمهور همیشه در کنار شما هستیم و از سرمربیان تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی می خواهم تا جایزه ای را برای نفرات با توجه با آشنایی که به امور دارند تعیین کرده و به ما ارائه دهند تا پس از طی مراحل قانونی به نفرات برگزیده اهدا شود.

عباسی خاطرنشان کرد: با اعتماد به نفس، خودباوری، ایمان به خدا و تلاش در میدان مبارزه حاضر شوید که من مطمئن هستم به بهترین نتیجه دست خواهید یافت.

در ابتدای این دیدار محمدرضا یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی با اشاره به اینکه در حال حاضر این فدراسیون دو فدراسیون کاملا مجزا است تصریح کرد: ما شش تیم ملی را زیر پوشش داریم و با مشکلات موانعی مانند نبود خوابگاه برای تیم های نوجوانان و جوانان مواجه هستیم.

وی خاطرنشان کرد: از وزیر ورزش و جوانان می خواهم به بحث اشتغال ورزشکاران توجه ویژه ای داشته باشد و از رشته های مدال آور در المپیک حمایت ویژه ای شود.

محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نیز در این دیدار با اشاره به صحبت های مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه کشتی در میان مردم است از وزیر ورزش و جوانان خواست در تخصیص بودجه به این رشته ها عدالت رعایت شود.

در این دیدار حمید سجادی معاون امور ورزش وزارت ورزش و جوانان، محمد علی صنعتکاران نایب فدراسیون کشتی، علیرضا سلیمانی قهرمان سابق جهان، جمعی از مدیران و مسئولان وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون کشتی و اصحاب رسانه حضور داشتند.

رقابت های کشتی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک 2012 لندن روزهای 20 تا 27 شهریورماه و با حضور کشتی گیران در بیش از 75 کشور دنیا در شهر استامبول برگزار می شود.