استاندار زنجان از طرحهای گردشگری شهر تاریخی سلطانیه بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید استاندار زنجان با تأکید بر تسریع در روند رسیدگی به وضعیت شاه‌بلاغی خواستار تجدید نظر مسئولان در سرعت بخشیدن به امور شد.

محمد رئوفی نژاد افزود: به هیچ کس اجازه نمی‌دهیم که خارج از چارچوب طرح‌های مصوب، اقدام به اجرای آن کند و در این رابطه مجموعه گردشگری شاه‌بلاغی نیز باید مطابق با طرح مصوب و با نظارت مستقیم معاونت عمرانی استاندار اجرایی شود.

وی با بیان اینکه اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح‌هایی همچون سازماندهی مجتمع گردشگری شاه‌بلاغی و چلبی‌اوغلو تأمین می‌شود ادامه داد: تأیید ما بر توسعه فضای سبز در شهر سلطانیه است.

استادار زنجان همچنین با اشاره به وضعیت مهمانشهر سلطانیه گفت: در این شهرک تعدادی از خانواده‌های عراقی سکونت دارند که می‌توان با برنامه‌ریزی این افراد را به محل دیگری منتقل کرد و از محل شهرک برای انجام امور دیگر استفاده کرد.

رئوفی ژاد در بازدید از مجموعه تاریخی چلبی‌اوغلو نیز با ابراز امیدواری نسبت به وضعیت مناسب احداث محل اقامتی برای گردشگران، گفت: بنای این مجموعه ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به هتل چند ستاره را دارد و مسئولان باید در اسرع وقت نسبت به این موضوع اقدام کنند.

وی ادامه داد: شهر سلطانیه با داشتن پتانسیل بالا می‌تواند به عنوان قطب اصلی گردشگری استان زنجان عمل کرده و باعث رونق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه شود.