سرپرست باشگاه استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مشکلات مالی این باشگاه در لیگ یازدهم گفت: مطمئن باشید مشکلات مالی بزودی حل می شود. اخیرا وزارت ورزش و جوانان 500 میلیون تومان به حساب باشگاه واریز کرد که اولویت ما برای هزینه کردن این پول، پاس کردن چک های بازیکنانی بود که قبل از شروع این فصل هیچ گونه پولی را دریافت نکرده بودند.

وی ادامه داد: بازیکنانی که می گویند چک‌هایشان پاس نشده، جزو بازیکنانی هستند که قبل از شروع این فصل لیگ برتر مبالغی را دریافت کرده و با توجه به مشکلات مالی فعلی در اولویت پرداخت نیستند. فقط بگویم که تا امروز2.7 میلیارد تومان به کادر فنی و بازیکنان پرداخت کرده ایم.

وی افزود: با توجه به 500 میلیون تومانی که اخیرا وزارت ورزش و جوانان به حساب باشگاه استقلال واریز کرده، ما هنوزهم یک و نیم میلیارد تومان دیگر طبق توافقی که با سازمان تربیت بدنی درسال گذشته داشتیم طلبکاریم.

فتح الله زاده تاکید کرد: این غیر از مبلغی است که باید در این فصل به ما پرداخت شود که چیزی حدود 5 میلیارد تومان است. در مجموع با احتساب این فصل می توان گفت وزارت ورزش و جوانان باید 6.5 میلیارد تومان به باشگاه استقلال بدهد.

وی در خصوص صحبت های اخیر حسن روشن که گفته بود دلیل سکوت فتح الله زاده در مورد اتفاقات رخ داده در آکادمی فوتبال استقلال این است که پای خودش هم گیر است گفت: وظیفه رسیدگی به این موضوع بر عهده کمیته رسیدگی به تخلفات حرفه ای فدراسیون فوتبال و دبیر این کمیته یعنی آقای علیپور است. اگر خود ما بخواهیم به این موضوع رسیدگی کرده و رای بدهیم، شبهاتی بوجود خواهد آمد و می گویند چون خودشان درون باشگاه به تخلفات رسیدگی می‌کنند، رای را به سود منافع خود صادر می کنند.

سرپرست باشگاه استقلال تاکید کرد: اگر کسی اسناد و مدارکی در این زمینه دارد باید آن را به کمیته رسیدگی به تخلفات حرفه ای فدراسیون فوتبال ارائه داده و چنانچه فرد مضنون تخلفش ثابت شود خود من شدیدا با او برخورد خواهم کرد.

وی همچنین افزود: من در جایگاهی نیستم که براساس شنیده ها در مورد کسی قضاوت کرده و رایی صادر کنم. به کسانی که در خصوص چنین مواردی بزرگنمایی می کنند هشدارمی دهم که بی دلیل اتهام نزنند چونکه اگر نتوانند ثابت کنند برای خودشان نیز تبعات خواهد داشت، همانطور که می دانید رجبی از روشن به دلیل مطالبی که علیه او مطرح کرده شکایت کرده و این پرونده در حال بررسی است.

وی در خصوص تعداد صندلی هایی که باشگاه استقلال در دیدار تیم های استقلال و تراکتورسازی به تیم میهمان اختصاص خواهد داد گفت: من برای تیم تراکتور احترام زیادی قائل هستم اما طبق قانون بیش از 10 درصد از صندلی های ورزشگاه آزادی را نمی توانیم به هواداران تیم تراکتورسازی اختصاص دهیم، اگر غیر از این باشد به هواداران خود چگونه جا داده و جواب آنها را بدهیم؟ البته اگر جای خالی باقی بماند که بعید می دانم آن را در اختیار هواداران تراکتور می‌گذاریم.

وی در خصوص تشکیل کمیته فنی استقلال که قرار بود انجام شود گفت: نام اعضای کمیته فنی را بزودی اعلام می‌کنیم. فعلا تیم خوب نتیجه‌ می‌گیرد و عجله‌ای نداریم. تمام اراده خود را می‌گذاریم تا روند پیشرفت استقلال ادامه داشته باشد.

فتح الله زاده در خصوص انتخاب هیئت مدیره باشگاه استقلال خاطر نشان کرد: مسئولیت انتخاب اعضای هیئت مدیره بر عهده وزارت ورزش و جوانان است و حتی من هم می‌توانم جزو گزینه های انتخابی باشم اما در این خصوص هیچ اختیاری ندارم.