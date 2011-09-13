صادق درودگر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص خبرهای مطرح شده در خصوص انتخاب قطعی‌اش به عنوان مدیرعامل باشگاه شاهین بوشهر ضمن بیان مطلب فوق گفت: هفته پیش نشستی با مجید ابوالفتحی داشتم و در این نشست به من پیشنهاد مدیرعامل باشگاه شاهین بوشهر داده شد.

وی اضافه کرد: پس از این پیشنهاد، از آنها فرصت خواستم که تا 20 شهریورماه شرایطم را بررسی کنم که به دلیل مشغله کاری نمی‌توانم با این باشگاه همکاری کنم.

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال با عذرخواهی از مسئولان باشگاه شاهین بوشهر افزود: باید از مسئولان و پیشکسوتان استان به خاطر پیشنهاد مدیرعاملی باشگاه شاهین تشکر کنم.

درودگر همچنین در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم مدیرعامل جدید باشگاه بتواند به موفقیت‌ تیم فوتبال شاهین در رقابت‌های لیگ برتر کمک کند.

پس از بهمن دهقان که چند هفته ای به عنوان سرپرست فعالیت کرد و گزینه مدیرعاملی این باشگاه بود، صادق درودگر دومین گزینه مدیرعاملی است که از برای مدیریت باشگاه شاهین بوشهر به توافق نمی رسد.