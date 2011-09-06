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۱۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۵۰

در ادامه تنش با رژیم اسرائیل؛

تشدید حضور نظامی ترکیه در مدیترانه/ اردوغان به غزه می رود

تشدید حضور نظامی ترکیه در مدیترانه/ اردوغان به غزه می رود

بدنبال تنش در رابطه با رژیم صهیونیستی، ترکیه حضور نظامی خود را در شرق دریای مدیترانه تقویت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه با اعلام این خبر گفت نیروی دریایی ارتش این کشور حضور پررنگ تری در سواحل شرقی دریای مدیترانه خواهد داشت.

وی در کنفرانسی مطبوعاتی در استانبول همچنین از سفر احتمالی هفته آینده خود به نوار غزه خبر داد. این اظهارات در پی خودداری صهیونیستها از عذرخواهی به خاطر کشتن 9 شهروند ترک در حمله سال گذشته به کاروان آزادی ایراد می شود.
 
نخست وزیر ترکیه با تشبیه رژیم صهیونیستی به کودکی لجباز، حمله این رژیم به کاروان کمک رسانی به غزه در سال گذشته را اقدامی تروریستی خواند.
 
اردوغان با بیان اینکه آنکارا تمامی توافقات نظامی و تجاری خود را با صهیونیستها لغو کرده هشدار داد تل آویو با ادامه این سیاست نمی تواند کاری از پیش ببرد.
 
با وجود انتشار گزارش جانبدارانه سازمان ملل در مورد حمله نظامیان اسرائیلی به کاروان آزادی، مقامات ترکیه همچنان خواستار عذرخواهی تل آویو و پایان محاصره غیرانسانی نوار غزه هستند.
کد مطلب 1401160

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