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۱۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۲۳

کتاب حسام الدین سراج رونمایی می شود

کتاب حسام الدین سراج رونمایی می شود

کتاب زیبایی شناسی تطبیقی معماری و موسیقی تالیف حسام الدین سراج روز 20 شهریور ماه با حضور استادان موسیقی و معماری رونمایی می شود.

حسام الدین سراج خواننده و مدرس دانشگاه با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : این کتاب حاصل سالها مطالعه و پژوهش من در حوزه موسیقی و معماری است که البته طرح اولیه آن را به عنوان پایان نامه مقطع دکترای پژوهش هنرارائه داده ام.

وی که فارغ التحصیل رشته معماری است در ادامه گفت : نام این کتاب "از گذر گل تا دل" است که برداشتی از یک رباعی سروده خودم است بدین شرح : دروازه این عالم خاکی از گل/درگل کند این آدم خاکی منزل/دانی چه بود منشا مقصود وجود/شوق سفری از گذر گل تا دل/ .

سراج که هم اینک به عنوان مدرس گروه موسیقی پردیس دانشگاه تهران مشغول فعالیت است درخصوص مراسم رونمایی که روز یکشنبه ساعت 15 در فرهنگسرای رسانه برگزار می شود افزود: در این مراسم دکترهادی ندیمی به سخنرانی می پردازد و در ادامه من با تشریح مضامین و مقایسه های انجام گرفته در کتاب همراه با پخش نمونه های صوتی و اسلاید درباره کتاب از گذر گل تا دل صحبت می کنم.

در این مراسم استادان مختلف رشته معماری و موسیقی حضور خواهند داشت و در پایان در باره مبحث مورد نظر پرسش و پاسخ صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 1401171

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