پوشش مسابقات شهرهای خواهرخوانده اصفهان از شبکه های سیما

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر آذربایجانی شامگاه سه شنبه در حاشیه جلسه هماهنگی این مسابقات در گفتگو با خبرنگاران در ارتباط با آخرین فعالیتهای انجام شده در کمیته تشریفات و روابط عمومی اولین دوره مسابقات ورزشی جانبازان و معلولان شهرهای خواهرخوانده اصفهان اظهار داشت: روابط عمومی شهرداری اصفهان در این دوره از رقابتها مسئولیت کمیته تشریفات و روابط عمومی و پیگیری امور اجرایی مراسم افتتاحیه را برعهده دارد .

وی ادامه داد: در این ارتباط فضاسازی شهری و طراحی های محیطی انجام شده و مراسم افتتاحیه این رقابتها پنجشنبه شب درباغ غدیر اصفهان برگزار می شود و با برنامه ریزیهای انجام شده امیدواریم شبی شاد و مفرح با حضور میهمانان خارجی و خانواده های اصفهانی داشته باشیم .

آذربایجانی گفت: رژه تیمهای شرکت کنند، مراسم حمل مشعل، اجرای برنامه توسط گروه ناشنوایان و برنامه های سنتی در این مراسم برنامه ریزی شده اند .

آذربایجانی در ارتباط با پوشش تصویری این مسابقات نیز تصریح کرد: با هماهنگیهایی که با صداوسیمای مرکز اصفهان انجام شده بخشی از این مسابقات در رشته های مختلف به صورت تلویزیونی از شبکه پنج سیما به صورت زنده و مستقیم پخش می شود .