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۱۶ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۰۰

آذربایجانی خبر داد:

پوشش مسابقات شهرهای خواهرخوانده اصفهان از شبکه های سیما

پوشش مسابقات شهرهای خواهرخوانده اصفهان از شبکه های سیما

اصفهان - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته تشریفات و روابط عمومی مسابقات ورزشی جانبازان و معلولان شهرهای خواهرخوانده اصفهان از پوشش کامل خبری و تلویزیونی این دوره از رقابتها از شبکه های مختلف سیما و... خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر آذربایجانی شامگاه سه شنبه در حاشیه جلسه هماهنگی این مسابقات در گفتگو با خبرنگاران در ارتباط با آخرین فعالیتهای انجام شده در کمیته تشریفات و روابط عمومی اولین دوره مسابقات ورزشی جانبازان و معلولان شهرهای خواهرخوانده اصفهان اظهار داشت: روابط عمومی شهرداری اصفهان در این دوره از رقابتها مسئولیت کمیته تشریفات و روابط عمومی و پیگیری امور اجرایی مراسم افتتاحیه را برعهده دارد.

وی ادامه داد: در این ارتباط فضاسازی شهری و طراحی های محیطی انجام شده و مراسم افتتاحیه این رقابتها پنجشنبه شب درباغ غدیر اصفهان برگزار می شود و با برنامه ریزیهای انجام شده امیدواریم شبی شاد و مفرح با حضور میهمانان خارجی و خانواده های اصفهانی داشته باشیم.

آذربایجانی گفت: رژه تیمهای شرکت کنند، مراسم حمل مشعل، اجرای برنامه توسط گروه ناشنوایان و برنامه های سنتی در این مراسم برنامه ریزی شده اند.

آذربایجانی در ارتباط با پوشش تصویری این مسابقات نیز تصریح کرد: با هماهنگیهایی که با صداوسیمای مرکز اصفهان انجام شده بخشی از این مسابقات در رشته های مختلف به صورت تلویزیونی از شبکه پنج سیما به صورت زنده و مستقیم پخش می شود.

وی افزود: در بحث پوشش خبری نیز اقدامات لازم با تشکیل ستاد خبری این بازیها انجام شده و از این بخش خبرهای کامل رقابتها با سرعت و دقت و به صورت کامل منتشر می شود. علاوه بر این با هماهنگیهای لازم صورت گرفته از شبکه های مختلف سراسری صدا و سیما بحث پوشش اطلاعات و اخبار این رویداد بین المللی را نیز خواهیم داشت.

کد مطلب 1401174

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