57 درصد روستاهای کلیجانرستاق ساری آب شرب سالم ندارند

محمد ابراهیم سلیم بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آب شرب اکثر ساکنان منطقه از طریق چاهها و قنات منطقه که عمدتا قدیمی و فرسوده بوده، تامین می شود.

وی اظهار داشت: اگر چه سد شهید رجایی در مجاورت این بخش بزرگ مرکز استان قرار دارد ولی عملا فواید آبدهی این سد عاید ساکنان بخشهای مرکزی ساری و شهرستانهای جویبار و قائم شهر می شود.

بخشدار کلیجانرستاق با اشاره به اینکه طرح مطالعاتی سد زارم رود تهیه شده است، تصریح کرد: در صورت استفاده انسانی از آب سد شهید رجایی برای ساکنان شهر ساری، ضرورت احداث سد زارم رود برای تامین آب ساکنان کلیجانرستاق در آینده ضروری است.

سلیم بهرامی با بیان اینکه این بخش سال 82 تاسیس و اکنون ارای 28 روستا در دو دهستان است، یادآور شد: با گذشت هشت سال از زمان تاسیس بخشداری، تنها نمایندگی اداره ثبت احوال در این بخش فعال شده که ضروری است نمایندگی ادارات شهرستان در کلیجانرستاق فعال تا مشکلات مردم در زمان کوتاه تری رفع شود.

وی با اشاره به وجود سه جاذبه بکر کشاورزی، گردشگری و معدنی در منطقه، اظهار داشت: جهاد کشاورزی برای تسطیح اراضی شالیزاری از کشاورزان منطقه به ازای هر هکتار 600 هزار تومان وجه دریافت می کند که این هزینه در توان کشاورزان منطقه که به طور میانگین هر کدام پنج هزار متر مربع زمین کشاورزی دارند، وجود ندارد.

سلیم بهرامی با بیان اینکه طرح جامع پارک جنگلی علمدارده در دستور کار بخشداری قرار گرفته است، افزود: با تهیه و اجرای این طرح بسیاری از جاذبه های گردشگری منطقه به صورت سرمایه و ارزش افزوده برای مردم تبدیل می شود.

بخشدار کلیجانرستاق با اشاره به اینکه این بخش دارای معادن غنی ارزشمندی است از آغاز شناسایی معادن منطقه با حضور کارشناسان سازمان صنایع و معادن استان خبر داد.

وی با بیان اینکه هم اکنون سالانه 500 هزار متر مکعب شن و ماسه از معادن منطقه برداشت می شود، گفت: معادن بکر منطقه باید بارور شود.

وی با اشاره به تصویب اجرای چهاربانده کردن جاده ترانزیتی ساری به تاکام در سفر استانی دولت به مازندران، افزود: این مسیر روزانه چهار هزار و در پایان هفته پذیرای 14 هزار مسافر و گردشگر بوده که نیازمند تعریض و اعتبار ویژه برای اجرایی شدن دارد.

سلیم بهرامی با بیان اینکه هفت حلقه چاه برای کاهش قطعی آب بخش کلیجانرستاق در سال جاری حفر شده است، اظهار داشت: در حال حاضر 57 درصد جمعیت کلیجانرستاق از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی محروم هستند.

وی با اشاره به وجود بارگاه معظم پهنه کلا در بخش کلیجانرستاق اظهار داشت: این امامزاده سالانه پذیرای زائرانی از داخل و خارج استان بوده که ضرورت احداث مجتمع فرهنگی، هنری، تفریحی در این مکان مقدس احساس می شود.

سید عباس حسینی نژاد، فرماندار شهرستان ساری با تاکید بر رفع مشکل آب ساکنان کلیجانرستاق توسط دستگاههای مسئول اظهار داشت: بخش محروم کلیجانرستاق نیازمند توجه بیشتر مسئولان است.

وی همچنین با بیان اینکه دهیاران به عنوان نمایندگان کوچک دولت در روستاها، حامی مردم و انتقال انتظارات آنان به مسئولان هستند، از مدیران دستگاههای شهرستانی و استانی خواست آنان را درگیر بروکراسی های اداری نکرده و به صورت خارج از نوبت آنان را به اتاق کار خود برای رفع مشکلات مردم منطقه بپذیرند.

بخش کلیجانرستاق بیش از 16 هزار نفر جمعیت دارد.