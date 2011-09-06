نانوایان بوشهری تسهیلات بانکی دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد هاشمی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: براساس اعلام صورت گرفته ، به واحدهای تولیدی نان در مرکز استان حداکثر 150 میلیون ریال و شهرستانها تا 100 میلیون ریال برای بهسازی و مرمت تسهیلات پرداخت می شود.
وی با اشاره فرآیند پرداخت تسهیلات بهسازی و نوسازی واحدها گفت: هم اکنون ثبت اطلاعات متقاضیان تسهیلات بهسازی و نوسازی واحدهای نانوایی در پورتال شرکت بازرگانی دولتی ایران به نشانی www.gtc-portal.com قسمت سامانه های خدمات در حال انجام است.
هاشمی افزود: نحوه ثبت اطلاعات و چگونگی دریافت تسهیلات بهسازی نانوایان به فرمانداران برای اعلام به اتحادیه ها و انجمن صنفی شهرستانها از سوی معاون برنامه ریزی استانداری ارسال شده که پس از تائید توسط شرکت غله وخدمات بازرگانی استان به بانک کشاورزی معرفی و تسهیلات با آنان تعلق می گیرد.
مدیر شرکت غله وخدمات بازرگانی استان بوشهر گفت: براساس رتبه بندی صورت گرفته از سوی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، استان بوشهر رتبه اول را در سطح کشور در زمینه آموزش نانوایان کسب کرده است.
مدیر شرکت غله استان بوشهراضافه کرد: با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در بخش گندم ،آرد ونان در استان مصرف آرد از 9 هزار تن به 4.5 هزار تن و به تبع آن سرانه مصرف آرد نیز از 10کیلو گرم به 5 کیلو گرم کاهش یافته است که این امر کاهش 50 درصدی مصرف آرد در استان را نشان می دهد.
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