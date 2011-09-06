نانوایان بوشهری تسهیلات بانکی دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد هاشمی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: براساس اعلام صورت گرفته ، به واحدهای تولیدی نان در مرکز استان حداکثر 150 میلیون ریال و شهرستانها تا 100 میلیون ریال برای بهسازی و مرمت تسهیلات پرداخت می شود .

وی با اشاره فرآیند پرداخت تسهیلات بهسازی و نوسازی واحدها گفت: هم اکنون ثبت اطلاعات متقاضیان تسهیلات بهسازی و نوسازی واحدهای نانوایی در پورتال شرکت بازرگانی دولتی ایران به نشانی www.gtc-portal.com قسمت سامانه های خدمات در حال انجام است .

هاشمی افزود: نحوه ثبت اطلاعات و چگونگی دریافت تسهیلات بهسازی نانوایان به فرمانداران برای اعلام به اتحادیه ها و انجمن صنفی شهرستانها از سوی معاون برنامه ریزی استانداری ارسال شده که پس از تائید توسط شرکت غله وخدمات بازرگانی استان به بانک کشاورزی معرفی و تسهیلات با آنان تعلق می گیرد .

مدیر شرکت غله وخدمات بازرگانی استان بوشهر گفت: براساس رتبه بندی صورت گرفته از سوی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، استان بوشهر رتبه اول را در سطح کشور در زمینه آموزش نانوایان کسب کرده است .