ایجاد شهرک اداری در اراضی پژوهشی!/ جدول اراضی پژوهشی دانشگاههای دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، ادعا بر روی زمینهای برخی دانشگاههای استان البرز موضوعی است که علی اکبر متکان - معاون وزیر علوم نیز اخیراً درباره آن اظهار تأسف کرد. متکان در حالی که برای اعلام برنامههای وزارت علوم در هفته دولت در جمع خبرنگاران حاضر شده بود در پاسخ به خبرنگار مهر اذعان داشت: "از سوی برخی مجموعهها در استان البرز بر روی زمینهای برخی دانشگاههای این استان ادعا صورت گرفته است."
معاون وزیر علوم تاکید کرد: "ما به عنوان آموزش عالی زیربار این ادعاها نخواهیم رفت. در عین حال شخص استاندار البرز قول داده تا مشکلاتی که برای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی این استان بوجود آمده است را حل کند. شخص استاندار البرز خیلی پیگیر و علاقمند به کمک به توسعه آموزش عالی در این استان است اما متأسفانه در عمل مشکلاتی برای دانشگاههایمان در استان البرز بوجود میآورند."
در همین حال، پایگاه اینترنتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منتشر کرده است که مقامات استان البرز بحث تغییر کاربری اراضی 60 این پردیس دانشگاهی را مطرح کردهاند.
این اراضی 60 هکتاری در مجاورت اتوبان کرج – قزوین جنب ترمینال شهید کلانتری کرج واقع شده که از سال 1307 محل اجرای طرحهای پژوهشی زراعی بوده و در اسفند ماه 1388 همزمان با روز درختکاری کلنگ احداث اولین باغ ملی گیاه شناسی هوشمند و پارک نمونه کشوری در این اراضی به زمین زده شده است.
بررسی فلسفه وجودی باغهای گیاهشناسی نشان میدهد که این باغها مانند یک موزه زنده عمل میکنند. باغهای گیاهشناسی به عنوان ذخایر ژنتیکی گیاهی محسوب میشوند و میتوانند علاوه بر حفظ ذخایر ژنتیکی غنی کشور و جمعآوری گونههای گیاهی کمیاب از سراسر جهان به عنوان پارکهای علمی و تفرجی در خدمت عموم و نیز محلی برای جذب گردشگر باشند.
از عملکردها و کاربردهای مهم باغ گیاهشناسی، بررسی و تحقیق و نیز شناسایی گیاهان و سرویسدهی فرهنگی آموزشی به مردم منطقهای است که این باغها در آن واقع شده است. با توجه به آموزشی که مردم در باغ گیاهشناسی میبینند پی به اهمیت بیشتر آنها در زندگی خود برده و این خود عاملی برای حفظ گونههای گیاهی در طبیعت میشود.
باغهای گیاهشناسی فراهم کننده مواد گیاهی متنوع و قابل استفاده در فضاهای سبز و باغبانی منطقهای نیز هستند. این باغها مکان مناسبی برای تحقیق و پژوهش دانشآموزان و دانشجویان، محققین و متخصصین گیاهشناسی محسوب میشوند.
به گزارش مهر، اولین باغ گیاهشناسی ایران با اهداف علمی و پژوهشی 85 سال پیش در زمینی به مساحت قریب 2 هکتار در محل فعلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج ایجاد شد.
دکتر عزیزاله خندان - معاون باغ گیاهشناسی و پارک نمونه کشوری طی اظهاراتی که توسط پایگاه اینترنتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منتشر شده است با بیان اینکه افزایش تعداد دانشجویان و محققین، توسعه باغ گیاهشناسی واقع در داخل این پردیس دانشگاهی را به ضرورتی اجتنابناپذیر بدل کرده است، گفت: سطح مزارع آموزشی و تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در گذشته نه چندان دور بسیار وسیعتر از اکنون، یعنی بیش از 500 هکتار بوده است. اما با ادامه روند کاهش اراضی در اختیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، شاخصهای کمی و کیفی آموزشی و تحقیقاتی این مجموعه که در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است، تقلیل و جایگاه رو به رشد علمی آن افول خواهد داشت.
بر طبق این گزارش، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج در حال حاضر دارای بیش از 4 هزار و 500دانشجو است که نیمی از آنها دانشجویان تحصیلات تکمیلی هستند. با این وجود سطح مزارع این پردیس دانشگاهی حدود 350 هکتار است که در مقایسه با دانشگاههای کشاورزی در چهار گوشه جهان رقمی اندک محسوب میشود.
سطح اراضی تحقیقاتی و آموزشی چند دانشگاه در جهان
|
ردیف
|
نام دانشگاه
|
کشور
|
سطح مزارع آموزشی و تحقیقاتی (هکتار)
|
1
|
Cukurova Univ.
|
ترکیه
|
1000
|
2
|
Hebei Univ.
|
چین
|
3000
|
3
|
Assam Univ.
|
هند
|
500
|
4
|
Utsunomiya Univ.
|
ژاپن
|
650
|
5
|
Assiut Univ.
|
مصر
|
1000
|
6
|
Sokoine Univ.
|
تانزانیا
|
3500
|
7
|
Abeokuta Univ.
|
نیجریه
|
3000
|
8
|
Gadjah Mada Univ.
|
اندونزی
|
1100
|
9
|
West Hungary Univ.
|
مجارستان
|
600
|
10
|
Nottingham Univ.
|
انگلستان
|
400
|
11
|
Dublin Univ.
|
ایرلند
|
250
|
12
|
Guelph Univ.
|
کانادا
|
1100
|
13
|
Nebraska-Linkoln Univ.
|
آمریکا
|
6000
به گفته معاون باغ گیاهشناسی و پارک نمونه کشوری، قرار گرفتن باغ گیاهشناسی 85 ساله کرج در بافت مرکزی و مسکونی شهر کرج، توسعه این باغ کهن را با موانعی اساسی روبرو کرده است لذا با رویکرد توسعه باغ گیاهشناسی و فضای آموزشی و پژوهشی، در سال 1385 زمینی به مساحت 60 هکتار از مزارع آموزشی و تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در حاشیه غرب پایانه مسافربری شهید کلانتری کرج برای توسعه باغ گیاهشناسی اختصاص یافته تا این پردیس دانشگاهی بتواند شاخصهای کیفی آموزشی خود را ارتقاء دهد.
با تصویب احداث باغ گیاهشناسی جدید در زمین 60 هکتاری مزارع آموزشی و تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، عملیات اجرایی احداث اولین و بزرگترین باغ گیاهشناسی هوشمند و پارک نمونه کشوری با رویکرد تحقیقی و تفرجی از سال 1388 در چهار فاز مطالعاتی و اجرایی آغاز شده است.
در طراحی این مجموعه علاوه بر تأکید به حفاظت گونههای گیاهی در حال فنا و سایر منابع ژنتیکی کشور و جهان و احداث باغ گیاهشناسی، سبکهای مختلف احداث باغ از جمله باغ ایرانی (تورانی، خزری، زاگرسی و...)، باغ ژاپنی، باغ انگلیسی، باغ فرانسوی، باغ گیاهان دارویی، باغ گل سرخ، باغ گیاهان آبزی، آربراتوم، هرباریوم، گلخانه نمایشی، خزانه تکثیر، خانه یخی در قالب باغ زمستانی، باغ یادمان، باغ اکتشاف و بازی کودکان، سالن نمایش و اجتماعات، کتابخانه و ... در نظر گرفته شده است.
با وجود این برنامهها برای توسعه باغ گیاهشناسی در شهر کرج، اما پایگاه اینترنتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منتشر کرده است: "متأسفانه اخیراً زمزمههایی شنیده شده است که مسئولین استان البرز که میبایست حامی چنین طرح ملی باشند، به دنبال تبدیل این اراضی به شهرک اداری هستند."
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