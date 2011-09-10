برنامه جامع 10ساله کاهش آلودگی هوا ضمانت اجرایی نداشت

رسول علی اشرفی پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برنامه جامع کاهش آلودگی هوا تهران سال 79 تهیه شد که یک برنامه 10 ساله بود اما ایرادات اساسی داشت. هماهنگی با وزارتخانه های ذی ربط مثل نفت و صنایع انجام نشده بود، ضمانت اجرایی برای آن وجود نداشت و به دلیل 10 ساله بودن با برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی هماهنگ نبود این در حالی است که اکنون افرادی که در زمان مدیریت شان کوتاهی کرده اند این تقصیر را گردن مدیران کنونی می اندازند.

وی ادامه داد: این ایرادها طوری بود که مسوولان وقت سازمان محیط زیست مجبور شدند در کنار برنامه ناقص با نبود ضمانت اجرایی، بسیاری موارد جدید را به دولت ببرند و مصوبه بگیرند که این رفتار نشانه ناکارآمدی برنامه اولیه جامع کاهش آلودگی هوا تهران بود.

علی اشرفی پور با بیان این که با وجود همه این موارد اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران به عنوان دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوا استان در سال 89 تجدید نظر در برنامه جامع کاهش آلودگی هوا را مطرح کرد، گفت: پس از تصویب برنامه جدید جامع کاهش آلودگی هوا در کارگروه کاهش آلودگی هوا، این برنامه به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شد که در نهایت مورد توجه دولت و کمیسیون ذی ربط در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. حتی این برنامه به محوری برای تهیه برنامه جامع کاهش آلودگی هوا در هفت کلانشهر دیگر کشور تبدیل شد.

وی ادامه داد: کمیسیون دولت هم اکنون درباره 12 محور این برنامه به توافق رسیده و به تصویب بندها منجر شده و 7 محور دیگر باقی مانده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران در پاسخ به این سوال که گفته می شود بازنگری طرح جامع کاهش آلودگی هوا با پنج سال تاخیر انجام شده گفت: تا جایی که برنامه جامع کاهش آلودگی هوا را مطالعه کردم و مستنداتش هم موجود است این برنامه 10 ساله بود و سال 89 باید بازنگری می شد.

او افزود : پیش از این انتقاد می کردند سال 89 سال بازنگری بوده و کاری انجام نشده و حالا که بازنگری انجام شده مدعی هستند سال 84 باید بازنگری صورت می گرفت .واقعا نمی دانم بر چه اساسی این حرف را می زنند !

علی اشرفی پور هم چنین در پاسخ به این سوال که اعلام شده دستگاههای پایش آلودگی هوا در سال 82 خریداری شده و پس از پنج سال خاک خوردن نصب شده است بیان داشت :اگر سال 82 خریداری شده است ، تا چند سال بعد هم افرادی که مدعی هستند دستگاه ها پنج سال خاک خورده ، متولی کار بوده اند.

او با اشاره به این که اگر این دستگاه ها در انبار خاک خورده باید متولیان سابق محیط زیست پاسخگو باشند ، اظهارداشت : پیگیری برای راه اندازی این دستگاه ها مهم بود که علی رغم این که در طول سال های 85 تا 88 مدیریت محیط زیست استان تهران را هم عهده نداشتم اما شاهد جدیت سازمان حفاظت محیط زیست برای استقرار این دستگاه ها بودم.