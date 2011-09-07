یک میلیارد ریال تسهیلات به مشاغل خانگی گیلان اختصاص یافت

خلیل حنیف در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تسهیلات به صورت قرض الحسنه در سه بخش مشاغل خانگی، کسب و کارهای کوچک و خوداشتغالی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

وی پیش بینی کرد: با اختصاص این تسهیلات به استان برای 29 هزار نفر فرصت شغلی در این سه بخش ایجاد شود.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان گفت: در حال حاضر 11 دستگاه اجرایی استان مسئولیت معرفی افراد واجد شرایط را به عهده دارند.

وی همچنین میزان سقف تسهیلات برای مشاغل خانگی را 50 میلیون ریال و مشاغل کسب و کارهای کوچک را 100 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: این تسهیلات که به صورت قرض الحسنه و با نرخ کارمزد چهاردرصد است متناسب با هزینه ابزار کار هر رشته پرداخت می شود.

حنیف ادامه داد: تاکنون 52 هزار نفر افراد متقاضی ایجاد مشاغل خانگی و کسب و کارهای کوچک در سامانه مشاغل خانگی گیلان ثبت نام کردند.

وی تصریح کرد: تسهیلات کسب کار وکوچک برای جویندگان شغل که زیر پوشش کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد شهید وامور ایثارگران باشند پرداخت می شود که باید کارگاه و پروانه کسب در رشته مربوطه را داشته باشند.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان گفت: تسهیلات مشاغل خانگی برای تمامی افرادی که نوع شغل آنها توجیه اقتصادی داشته و از سوی دستگاههای ذیربط که پروانه کسب یا گواهی مهارت را صادر می کنند ضمن داشتن مدرک، پرداخت می شود.

وی یادآورشد: متقاضیان کسب و کارهای کوچک ومشاغل خانگی می توانند برای ثبت نام به آدرس سامانه مشاغل خانگی www.mashaghelkhanegi.ir مراجعه کنند.