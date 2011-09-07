طرح کاهش سربازی برای دامادهای ازدواج دانشجویی/ ارائه طرح به دولت

حجت الاسلام سید مجید قریشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: مجموعه‌هایی که در این زمینه مسئولیت دارند باید کار کارشناسی بر روی این طرح انجام دهند اما یکی از پیشنهادات این است که دانشجویان پسری که در قالب ازدواج دانشجویی، ازدواج می‌کنند دوره‌ای سه یا چهار ماهه یا همان دوره آموزشی سربازی را به عنوان خدمت نظام وظیفه بگذرانند.

معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در اشاره به طرح‌های دیگر در زمینه ازدواج دانشجویی گفت: از جمله دیگر طرح‌هایی که مطرح است بحث اعطای کمک هزینه به دانشجویانی است که ازدواج دانشجویی می‌کنند. یک پیشنهاد در این طرح این است که ماهانه 200 تا 250 هزار تومان به دانشجویی که ازدواج دانشجویی می‌کند تعلق گیرد و پس از اینکه وی صاحب شغل شد کمک هزینه‌ای که دریافت کرده است را به صورت اقساط بازپرداخت کند.

حجت الاسلام قریشی در زمینه طرح‌هایی در زمینه مسکن دانشجویانی که ازدواج دانشجویی می‌کنند نیز به مهر گفت: "مسکن مهر" یک فرصت خوبی برای دانشجویان متأهل است اما شاید دیربازده باشد.

وی افزود: اگر به دانشجویی که ازدواج دانشجویی می‌کند 10 میلیون تومان وام دهیم به شرطی که بعدها بازگرداند، خوب استقبال برای ازدواج در میان دانشجویان افزایش پیدا می‌کند. البته باید ابتدا بودجه‌هایش در نظر گرفته شوند.

معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها از ارائه این طرح‌ها به بخش‌ها و معاونت‌های مختلف وزارت علوم خبر داد و به مهر گفت: اجرایی شدن همه این طرح‌ها به قانون نیاز دارد.

حجت الاسلام قریشی خاطرنشان کرد: ممکن است برای همه متقاضیان نتوانیم طرح‌هایی که درباره مسکن یا کمک هزینه دانشجویان متأهل وجود دارد را اجرا کنیم اما می‌توانیم این برنامه‌ها را فازبندی کنیم و طی 8 سال این فازها را در سطح کشور دنبال کنیم. به عنوان مثال ابتدا از دانشجویان دکتری شروع کنیم و بعد دانشجویان کارشناسی ارشد و سپس دانشجویان مقطع کارشناسی را پوشش دهیم.

به گزارش مهر، از آنجا که هرگونه تغییر در حوزه نظام وظیفه برعهده سازمان وظیفه عمومی ناجا گذاشته شده و متولی امر این سازمان است خبر فوق تنها در حد طرح است و هنوز قانونی نشده است. در صورتی که این طرح مورد تایید قرار گیرد و مصوب شود به طور حتم از سوی سازمان نظام وظیفه برای اجرا اعلام عمومی خواهد شد.