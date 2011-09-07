سفرهای استانی دولت تکرار شدنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار شامگاه سه شنبه در شورای اداری استان خوزستان اظهار داشت: مردم خوزستان حقی ویژه به گردن ملت ایران دارد و عرب و عجم در تاریخ این استان در دفاع از خاک این کشور نقش اساسی داشته اند که تنها یک مقطع آن جنگ هشت ساله تحمیلی است.

وی افزود: امروز کشور ایران پرچمدار و الگوی کشورهای اسلامی شده به همین دلیل کشورهای غربی و استعمارگر علیه ما دشمنی و هر روز یک طرح شیطانی علیه ایران طرح ریزی می کنند ولی آنها هم می دانند که خدا، حافظ این کشور است.



نجار عنوان کرد: با وجود تمامی این دشمنیها، امروز پیشرفت کشور در تمامی زمینه ها و ابعاد، سرعت بیشتری به خود گرفته که تنها در یک مورد این پیشرفت در علم و فناوری و دانش صلح آمیز هسته ای متبلور شده است.



نمی توان منکر الگو برداری کشورهای عربی از ایران بود

وی اضافه کرد: هیچکس در دنیا نمی توان منکر این موضوع شود که امروز مردم کشورهای عربی که دست به انقلاب زده اند، انقلاب اسلامی ایران را الگوی خود قرار داده اند و مردم این کشور همان شعارهای انقلاب اسلامی ایران با زبان خود را سر می دهند.



وزیر کشور تصریح کرد: استکبار جهانی در آخرین مقابله علنی با ایران، ظاهر پلید خود را در فتنه بعد از انتخابات ریاست جمهوری نشان داد ولی بازهم شکست خورد و این حادثه باعث شده کشور ایران در خنثی سازی اینگونه فتنه ها نیز تجربه کسب کند.



نجار گفت: دولت هم به خوبی قدر مردم ایران که در تمامی عرصه های دفاع از کشور، حضوری درخشان دارند را می داند به همین دلیل برای خدمت به این مردم کمر همت بسته است.



امروز ایران به صادر کننده بنزین تبدیل شده است

وی با اشاره به موفقیت دولت در اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها اظهار داشت: اگر این طرح اجرا نمیشد ما امروز با مشکلات فراوانی مواجه می شدیم. برای نمونه ما به عنوان کشوری که روی ذخایر غنی نفتی خوابیده ایم زمانی وارد کننده بنزین بودیم و روزی 60 میلیون لیتر بنزین مصرف می کردیم ولی با هدفمندسازی یارانه ها و سهمیه بندی سوخت امروز به صادر کننده بنزین تبدیل شده ایم.



وزیر کشور افزود: حتی کار به جایی رسید که کشورهای غربی قصد داشتند از طریق تحریم ما در خرید بنزین به نظام جمهوری اسلامی ضربه بزنند ولی اصلاح یارانه های سوخت باعث شد این توطئه آنها خنثی شود. البته نمی توان منکر این موضوع شد که در راه هدفمندسازی یارانه مردم متحمل برخی مشقتها نیز شدند ولی در نهایت آن چیزی که به دست آمد نتیجه درخشانی بود.



نجار به سفرهای استانی دولت اشاره کرد و گفت: انجام سه دوره سفر استانی به تمامی استانهای کشور در تاریخ بی نظیر است و فکر نمی کنم دیگر چنین خدمتی در کشور تکرار شود زیرا انجام اینگونه سفرها آنهم در سه دوره، مشقت و سختی های فراوانی را به دولت تحمیل می کرد.

هشداری رهبری در خصوص انتخابات به جا بود

وی به انتخابات اسفندماه مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: هشداری که مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات دادند واقعا به جا بود و ما باید در این خصوص حواس خود را به خوبی جمع کنیم.



نجار عنوان کرد: انتخابات نقطه اقتدار ایران است و وزارت کشور در حال تهیه بستری است که مشارکت حداکثری در آن از سوی مردم صورت بگیرد و در این زمینه هم اقدامات خوبی صورت گرفته که باعث افزایش حضور مردم می شود.



تشکیل کمیته های برگزاری انتخابات مجلس

وی با اشاره به اینکه در انتخابات ریاست جمهوری گذشته شاهد رشد 23.5 درصد مشارکت مردم در رای گیری بودیم، تصریح کرد: کمیته های مربوط به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در وزارت کشور و استانها تشکیل شده و کار به خوبی در حال انجام است.