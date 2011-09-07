مساجد پایگاه اصلی امور فرهنگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نجار عصر سه شنبه در جشنواره پورتابل مساجد استان کرمان اظهارداشت: مساجد در واقع پایه و اساس اجتماع هستند و باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که بیشترین استفاده را از این پتانسیلهای بالقوه انجام داد.

وی تصریح کرد: باید مساجد را به عنوان پایگاه اصلی فرهنگ و اجتماع فعال کنیم و بیشترین استفاده را از این سرمایه بزرگ ببریم.

نجار ادامه داد: یکی از مهمترین اقدامات تجهیز مساجد به پورتابل مساجد است که در این زمینه تا کنون از محل اعتبارات فرهنگی 630 میلیون ریال هزینه شده است.

استاندار کرمان تصریح کرد: باید جوانان و نوجوانان را به مساجد جذب کنیم و مسجد محوری را درتمام امور مد نظر قرار دهیم.

وی خواستار ایجاد جذابیت در مساجد شد و گفت: در این خصوص باید از تمام توان استفاده کرد و انجام اقدامات نو و کارهای فرهنگی مهمترین محور در خصوص جذب افراد بیشتر به مساجد است.

وی با اشاره به روند فرهنگی دولت در سال جاری گفت: باید از اعتبارات به صورت هوشمندانه در راستای افزایش فرهنگ اسلامی و ارزشهای انقلاب استفاده کنیم.



