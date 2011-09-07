  1. استانها
  2. مرکزی
۱۶ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۱۰

نمایشگاه تخصصی سنگ، معدن و صنایع وابسته در محلات برگزار می شود

نمایشگاه تخصصی سنگ، معدن و صنایع وابسته در محلات برگزار می شود

محلات - خبرگزاری مهر: چهارمین نمایشگاه تخصصی سنگ، معدن و صنایع وابسته در نیم ور محلات برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه فوق از 17 تا 20 آبان ماه  1390 پذیرا  بازدید کنندگان عزیز و علاقمندان به این صنعت خواهد بود.
 
در  کنار این نمایشگاه کارگاههای آموزشی و تورهای صنعتی نیز برای علاقمندان دایر می شود.
 
این نمایشگاه جهت شناساندن تولیدات سنگ و معدن و صنایع وابسته شهرستان محلات و شهر نیم ور در آبان ماه 1390 افتتاح می شود.
 
عرضه انواع سنگ های تزیینی و ساختمانی، ماشین آلات معدنی، فراوری سنگ و صنایع وابسته از جمله بخش های این نمایشگاه است.

سال گذشته نمایشگاه تخصصی سنگ نیمور محلات، در فضایی به وسعت 10هزار متر مربع شامل 6 هزار متر فضای روباز و چهار هزار متر فضای سرپوشیده دایر شد که پیش بینیمی شود امسال نیز به همین شکل برگزار شود.
 
اکنون بزرگترین شرکت های تولید و عرضه سنگ کشور در استان های مرکزی،  اصفهان، خراسان شمالی، تهران و کرمانشاه  قرار دارد.
کد مطلب 1401361

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها