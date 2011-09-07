نمایشگاه تخصصی سنگ، معدن و صنایع وابسته در محلات برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه فوق از 17 تا 20 آبان ماه 1390 پذیرا بازدید کنندگان عزیز و علاقمندان به این صنعت خواهد بود.

در کنار این نمایشگاه کارگاههای آموزشی و تورهای صنعتی نیز برای علاقمندان دایر می شود.

این نمایشگاه جهت شناساندن تولیدات سنگ و معدن و صنایع وابسته شهرستان محلات و شهر نیم ور در آبان ماه 1390 افتتاح می شود.

عرضه انواع سنگ های تزیینی و ساختمانی، ماشین آلات معدنی، فراوری سنگ و صنایع وابسته از جمله بخش های این نمایشگاه است.



سال گذشته نمایشگاه تخصصی سنگ نیمور محلات، در فضایی به وسعت 10هزار متر مربع شامل 6 هزار متر فضای روباز و چهار هزار متر فضای سرپوشیده دایر شد که پیش بینیمی شود امسال نیز به همین شکل برگزار شود.



اکنون بزرگترین شرکت های تولید و عرضه سنگ کشور در استان های مرکزی، اصفهان، خراسان شمالی، تهران و کرمانشاه قرار دارد.