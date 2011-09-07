محمدرضا داوزنی در گفتگو با خبرنگار مهر از شرایط کلی تیم ملی والیبال برای حضور در رقابت‎های قهرمانی مردان آسیا ابراز رضایت کرد و با یادآوری اینکه ایران در دوره پیشین این مسابقات برای نخستین بار فینالیست شد و به عنوان نایب قهرمانی دست یافت، اهداف حضور در پیکارهای امسال را تشریح کرد.

وی تصریح کرد: هدف تیم ملی والیبال قهرمانی در مسابقات 2011 قهرمانی مردان آسیاست و جز این به هیچ نتیجه دیگری فکر نمی‎کنیم چون باید در اولین میزبانی رکورد جدیدی در آسیا ثبت کنیم و برای نخستین بار قهرمان شویم.

رئیس فدراسیون والیبال با استفاده از اصطلاح "یک تیر برای سه نشان" ادامه داد: با قهرمانی به مسابقات جهانی هم صعود می‌کنیم. البته دو سال پیش هم والیبال ایران جهانی شد اما با نایب قهرمانی آسیا اما امسال تیم ملی ایران باید به عنوان اولین تیم آسیا سهمیه حضور در مسابقات جهانی را به دست آورد.

داورزنی با یادآوری اینکه چهار تیم برتر آسیا همراه با چهار تیم از دیگر قاره‎ها برگزار کننده مسابقات انتخابی المپیک 2012 خواهند بود تا تیم قهرمان همراه با بهترین تیم آسیا سهمیه سفر به لندن را کسب کنند گفتگو با خبرنگار مهر را ادامه داد.

وی تصریح کرد: والیبال ایران باید در رقابت‎های انتخابی المپیک شرکت کند اما فقط با عنوان قهرمان آسیا. ما برای شرکت در رقابت‎های 2011 قهرمانی مردان آسیا کارمان را از سال 2007 آغاز کردیم. یعنی از زمانیکه تغییرات زیادی درترکیب تیم ملی ایجاد کردیم.

رئیس فدراسیون والیبال با بیان اینکه دراین مدت والیبال ایران مسیری را با شیب مثبت طی کرد و تا نایب قهرمانی آسیا هم پیش رفت تاکید کرد امسال سه هدف داریم که اولی قهرمانی آسیاست و دو هدف دیگر یعنی جهانی شدن و ورود به مسابقات انتخابی المپیک در گروه هدف اول است.

داورزنی در پاسخ به این سوال که "چقدر به قهرمانی تیم ملی والیبال اطمینان دارید در حالیکه وعده‎های کسب بهترین جایگاه‎ها توسط تیم‎های نوجوانان و جوانان در رقابت‎های جهانی محقق نشد؟"، گفت: فدراسیون والیبال در مورد نوجوانان و جوانان هیچ قولی نداده بود. شرایط نوجوانان و جوانان ویژه خود آنها بود. نوجوانان ایران در رقابت‎های 2007 با یک باخت قهرمان جهان شد اما امسال قهرمان جهان را شکست داد و با دو باخت دهم شد.

وی یادآور شد: در مورد تیم ملی شرایط متفاوت است چون مصمم به قهرمانی و امیدوار به المپیکی شدن هستیم. به خصوص اینکه از طرف مسئولان وزارت ورزش قول داده شده که در جهت حمایت از برنامه‎های والیبال به خصوص برای شرکت در رقابت‎های انتخابی المپیک، تدارکات و امکانات لازم مهیا شود.

رئیس فدراسیون والیبال از پاسخ به این سوال که "آیا برنامه ریزی برای برگزاری مجمع انتخاباتی شده است؟" گفت: فعلا به هیچ موضوعی فکر نمی‏‎کنم جز قهرمان شدن تیم ملی در آسیا. ضمن اینکه این تیم نیازمند حمایت مردم است. امیدوارم مردم با حضور در سالن‎های محل برگزاری مسابقات تیم ملی را در جهت نیل به اهدافش همراهی کنند.

محمدرضا داورزنی در پایان خاطرنشان کرد که برای مسابقات قهرمانی آسیا بلیت فروشی نمی‎شود و مردم به صورت رایگان می‎توانند از این رقابت‎ها بازدید کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا 30 شهریورماه تا 8 مهرماه در تهران برگزار خواهد شد.