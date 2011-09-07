"کلم" فاقد کمترین امکانات گردشگری/ جذب توریست نیازمند زیرساخت

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام به دلیل داشتن جاذبه های بیشمار در بخش گردشگری و دارا بودن زیباییهای فراوان "عروس زاگرس" نامیده شده است و خاستگاه مردمانی است که ورق ورق تاریخ دیرپای ایران را تجربه کرده اند.

دره های شگفت، رودها و آبشارهای طرب انگیز، غارهای بی نظیر، کوه های سر به فلک کشیده، اقلیم های متنوع آب و هوایی، همجواری دیدنی کوه و دشت، سادگی هزار رنگ طبیعت وحشی، صداقت فرهنگ و هنر و چشم اندازهای بدیع استان، ایلام را به شاهکار خلقت ایران تبدیل کرده است و روستای کلم از توابع بخش بدره شهرستان دره شهر، در فاصله 30 کیلومتری شمال غربی شهر بدره و 120 کیلومتری جنوب شرقی شهر ایلام قرار گرفته است.

این روستا در میان کوه‏ها و ارتفاعات کبیرکوه در یک دره سرسبز با میانگین ارتفاع 1500 متر از سطح دریا واقع شده و اقلیمی معتدل و کوهستانی دارد و آب و هوای آن در فصول بهار و تابستان معتدل و مطبوع و در زمستان سرد است.

درآمد اکثر مردم این روستا از فعالیتهایی مانند زراعت، دامداری، باغداری و پرورش ماهی و خدمات و صنایع دستی تأمین می‏شود.

در فصل تابستان به دلیل گرمای شدید و از بین رفتن سرسبری طبیعت این روستا که روستای هدف گردشگری ایلام نیز شناخته شده، مقصد خیلی از گردشگران ایلام و سایر نقاط کشور است.

رودخانه، چشمه و باغات سرسبز، مناظر و چشم‏اندازهای بسیار کم نظیری پدید آورده‏اند. رودخانه پرآب و خروشان کلم که از ارتفاعات شمالی کبیرکوه سرچشمه می‏گیرد، پس از مشروب کردن باغات و اراضی پایین دست، به رودخانه سیمره می‏پیوندد.

کلم محل اصلی پرورش ماهی در ایلام

در نزدیکی چشمه زلال کلم که از شمال کبیرکوه سرچشمه می‏گیرد بیش از 9 مرکز پرورش ماهی احداث شده است و دیدار از مراکز پرورش ماهی و خرید ماهی تازه، خاطره خوشی برای گردشگران به همراه دارد.

در اطراف این رودخانه، باغات انبوه و گسترده‏ای وجود دارد که مناظر بسیار چشم‏نواز و زیبایی ایجاد کرده‏اند. این باغ‏ها در فصول بهار و تابستان فضاهای بسیار دنج و آرامی، برای استراحت و اتراق گردشگران و علاقمندان به طبیعت فراهم می‏آورند.

طبق گفته مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام بیش از 10 طرح پرورش ماهیان سردآبی در منطقه کلم فعال است .

هم اکنون ظرفیت تولید ماهیان سردابی در این طرحها 350 تن در سال است . اکنون سرانه مصرف ماهی در استان ایلام از مرز شش کیلوگرم گذشته و به استانداردهای کشوری نزدیک است .

کلم روستای تاریخی

در روستای کلم علاوه بر آثار و جاذبه های طبیعی بسیار، آثار تاریخی نیز وجود دارد.

در حاشیه جنوبی رودخانه کلم و در نزدیکی روستا، تپه نسبتاً بلندی وجود دارد که در بالای آن آثاری از قلعه قدیمی مربوط به دوره ساسانی به جا مانده است. مصالح به کار رفته در ساختمان این قلعه از سنگ و گچ است. در نزدیکی تپه، بنای آتشکده‏ای مربوط به همان دوران وجود دارد.

پلان، قلان و کلاه وروان، بازی‏ها و ورزش‏های رایج و متداول در این روستا هستند.

مردم روستای کلم به روش سنت دیرین از لباس‏های محلی استفاده می‏کنند. پوشاک مردان روستای کلم شامل سربند، کلاه، پیراهن، شلوار، شال و کفش می‏باشد. پوشاک زنان نیز شامل سربند، پیراهن، شلوار، کت و کفش است.

انواع غذاهای محلی خوش طعم و لذیذ، توسط زنان روستایی طبخ می‏شود از آن جمله می‏توان از شلکینه، ترخینه، کباب محلی، قورمه و شیرینی بژی برساق نام برد.

سوغات روستای کلم شامل گردو، ماهی، برنج، روغن محلی و انجیر است.

روستای کلم و مشکلات

در حالی روستای کلم در استان ایلام به دلیل داشتن زیبایی های منحصر فرد طبیعی مورد استقبال مردم قرار می گیرد که این روستا با کمبود امکانات و مشکلات متعددی روبرو است.

با توجه به اینکه این روستا جزو شش روستای هدف گردشگری استان ایلام بشمار می رود ولی از حداقل امکانات گردشگری محروم است.

وجود زباله هایی در ورودی و خروجی روستا تصویری زشت برای روستا ایجاد کرده است که جمع آوری این زباله ها باید مودر توجه قرار گیرد.

یکی از اهالی منطقه گفت: روستای کلم بیشتر در فصل تابستان مورد توجه مردم قرار می گیرد.

محمد رضایی عنوان کرد: این روستا دارای محصولات کشاورزی متنوع، برنج و ماهی است که محل درآمد مردم روستا نیز هست.

وی افزود: از مهمترین مشکلات روستا اجرایی نشدن طرح هادی و ساماندهی نکردن زباله های روستایی است.

رضایی ادامه داد: در این روستا مکانهای مناسب برای استراحت گردشگران وجود ندارد.

در این ارتباط کارشناس مسائل گردشگری استان ایلام اظهار داشت: صنعت گردشگری یکی از پردرآمدترین صنایع دنیای امروز است لذا ایلام را نیز به مثابه میوه ای نورس با داشتن جاذبه های تاریخی کهن، طبیعتی بکر و فرهنگی ناب، سرمایه ای گران برای خویش پنداشته تا مصمم وارد این صنعت شود.

محمد اکبری گفت: در توسعه صنعت گردشگری به طور معمول دو مانع وجود دارد، اولین مانع کلی و شامل تمام مناطق بوده و مانع دوم مختص به هر منطقه است.

وی بیان داشت: اولین مانع توسعه صنعت گردشگری در ایلام و روستای کلم بحث راه است که خود نیز شامل پنج ورودی استان، جاده های بین شهری که اغلب ناهموار، غیراستاندارد و کم عرض و همراه با وجود بیش از دو هزار پیچ جاده ای است، می شود.

این کارشناس ادامه داد: در حال حاضر این عامل خود مانع جدی بر سر راه توسعه گردشگری در روستای کلم است.

اکبری عنوان کرد: ضعف زیرساختهای گردشگری در روستای "کلم" از دیگر موانعی است که نقش اساسی در ارتقای صنعت توریسم و جلب گردشگر داخلی و خارجی منطقه دارد.

وی گفت: از مهمترین موانع توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام، نگرشی صرفا اقتصادی و نه فرهنگی به گردشگری است که می توان با آموزش های لازم این نگرشها را نیز برطرف کرد.

این کارشناس یادآور شد: برای توسعه صنعت گردشگری در روستای کلم و تبدیل دیار کهن ایلامیان به یکی از قطب های مهم گردشگری کشور و منطقه، این فرهنگ باید به وجود آید که بدون همبستگی، همراهی و مساعدت تمام نهادهای مرتبط، کارشناسان و متخصصان و به ویژه مردم خونگرم و مهمان نواز استان رسیدن به این هدف مهم میسر نخواهد شد.

وی گفت: وجود مراکز تفریحی و رفاهی در روستای کلم باید برای جذب گردشگر بیشتر انجام شود.

رونق صنعت گردشگری روستای "کلم" نیازمند زیرساخت

استان ایلام دارای جاذبه های بکر و آثار تاریخی متنوعی است و توسعه این جاذبه های از جمله روستای کلم نیازمند ایجاد زیرساخت است و باید با برنامه های مختلف در بخش گردشگری استان ایلام این ظرفیت مهم در استان را شکوفا کرد و از آن برای اشتغال و توسعه استان استفاده کرد.

سرزمینی که اکنون استان ایلام نام دارد، بنا به اسناد تاریخی فراوان، بخشی از کشور عیلام باستان بوده است و این کشور حدود 3 هزار سال پیش از میلاد بوجود آمده و تا سال 640 پیش از میلاد به حیات اجتماعی خود ادامه داده است.

از سال 1309 شمسی در تقسیمات کشوری، ایلام جزو استان پنجم یعنی کرمانشاه شد، سپس به علت موقعیت مهم سیاسی و مرزی و محرومی های فراوان به فرمانداری کل تبدیل شد و اکنون یکی از استانهای مهم کشور به شمار می آید.

از زمان شکل گیری این منطقه و ظهور زندگی بشر در آن، ایرانیان هنرمند همواره برای زندگی و ادامه بقا آثار فراوانی خلق کرده اند که هرکدام گویای نوع زیست، فرهنگ ها و آداب و رسوم مردمان این منطقه هستند.

گردشگران و دوستداران آثار باستانی می توانند با مراجعه به این منطقه از ایران،‌ با نمونه های منحصربه فردی از آثار تاریخی و معماری باستانی و آثار طبیعی بکر این استان آشنا شده و از دیدن شگفتی های آن لذت ببرند.