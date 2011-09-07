طرح سری آمریکا در عراق/ نگرانی از گسترش نفوذ ایران در خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، وال استریت ژورنال در گزارشی تحت عنوان طرح سری آمریکا علیه ایران درعراق فاش کرد: فرماندهان نظامی و افسران اطلاعاتی در پی انجام عملیاتی سری برای جلوگیری از نفوذ ایران در کشور همسایه خود یعنی عراق هستند.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، دولت آمریکا در پایان سال جاری باید طبق توافق واشنگتن-بغداد حضور نظامی خود را در عراق کاهش دهد و این طرح سری به دلیل افزایش نگرانی دولت "باراک اوباما" درباره گسترش نفوذ ایران درعراق و منطقه خاورمیانه است.

مقامات ایالات متحده به جزئیات این عملیات مخفیانه اشاره نکردند، اما در توجیه تداوم اشغالگری خود درعراق این ادعا را مطرح کردند که ایران پس از عقب نشینی نظامیان آمریکایی به قاچاق تسلیحات در این کشور جنگ زده می پردازند و به همین منظور باید تلاشهای بیشتری را در مرز ایران و عراق انجام داد.

این روزنامه آمریکایی در ادامه تلاشهای خود برای انحراف افکار عمومی درباره تداوم حضور نظامیان درعراق ادعا کرد: ایالات متحده پیش از این نیز عملیات های مخفیانه ای را در عراق انجام داده و در ماههای اخیر تلاشهای خود را برای بازداشت ماموران ایرانی و ضبط مهمات در این کشور افزایش داده است.

"آنتونی کوردسمن" تحلیلگر مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل (CSIS) در واشنگتن نیز می گوید: روابط نزدیک و استراتژیک ایران با عراق اهمیت زیادی را برای مقامات آمریکایی دارد.

پایگاه القدس آنلاین پیشتر نیز از طرحهای مشکوک سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی(موساد) در شمال عراق با همدستی آمریکا پرده برداشته و نوشته بود: رژیم صهیونیستی طرح مشکوکی را برای استقرار کُردهای یهودی به جای کلدانی ها و آشوری ها در شمال عراق آغاز کرده است.

هدف از این طرح، انتقال کردهای یهودی از اراضی اشغالی به استان نینوا در شمال عراق به ویژه شهر موصل به بهانه سفرهای دینی و بازدید از قبرستانهای یهودی قدیمی عنوان شده بود.