اعتماد:

در اجلاس خبرگان رهبری مطرح شد؛ هشدار وزیر اطلاعات درباره جریان انحرافی

آیت‌الله مصباح دوباره جریان ساز می‌شود

واگذاری استقلال و پرسپولیس از اسفند

ایران :

آیت‌الله مهدوی کنی: نگذاریم سلیقه‌های گروهی صمیمیت را از جامعه بگیرد

تیم ملی به تعطیلات 35 روزه رفت

معاون وزیر راه و شهرسازی: آسفالت راه‌های روستایی از مرز 100 هزار کیلومتر می‌‌گذرد



تفاهم:

رئیس بانک جهانی: اقتصاد جهان در وضعیت خطرناکی قرار دارد

رکورد شاخص بورس ایران شکسته شد

سکه 600 هزار تومان شد؛ صعود بی‌سابقه نرخ طلا و سکه



تهران امروز:

وزیر اطلاعات: با انحراف انتخاباتی برخورد می‌کنیم

نمایش مستند فساد فوتبال ایران؛ افشاگری شگفت انگیز برنامه 90 و بهت بینندگان تلویزیون

آیت‌الله مهدوی کنی: برخی نمی خواهند وحدت محقق شود



جام جم :

رازگشایی از مافیایی فوتبال

بستن کمربند برای مسافران اتوبوس الزامی شد

گشایش اجلاس دو روزه خبرگان رهبری



جوان:

در جمع خبرگان رهبری عنوان شد: افشاگری وزیر اطلاعات از ائتلاف علنی جریان انحرافی و فتنه

سکه راه یک میلیون تومان شدن را گرد کرد!

در دهمین اجلاس خبرگان رهبری مطرح شد: رهبری داهیانه آیت‌الله خامنه‌ای به رغم کارشکنی دشمنان

حمایت:

توصیه رئیس مجلس خبرگان رهبری: وحدت و صمیمت را مخدوش نکنید

افشاگری مصلحی از ائتلاف جریان فتنه با جریان انحرافی

افزایش خط قرمزهای ترکیه علیه صهیونیست‌ها



خراسان:

فرمانده انتظامی کرمان خبر داد: ‌دستگیری 5 عامل شبکه تروریستی القاعده در کرمان

تداوم نهضت سدسازی برای مهار 12 میلیارد مترمکعب آبی که از دسترس خارج می شود

ثبت 70 هزار نمره منفی برای رانندگان متخلف طی 3 روز تعطیلی



دنیای اقتصاد:

دیروز در بازارهای داخلی اتفاق افتاد؛ رکوردشکنی همزمان بورس و سکه

دعوت به وحدت در اجلاس خبرگان

کمیته 4 جانبه برای نرخ دیه

ابهام زدایی از معاملات نفتی



شرق:

نشست با 15 دقیقه تاخیر آغاز شد؛ خبرگان در انتظار ورود هاشمی

سکه 605 هزار تومان، دلار 1240 تومان؛ بازار با قیمت‌ها تعارف ندارد

برای افزایش راندمان کاری؛ تفکیک جنسیتی در ادارات نوشهر آغاز شد

الیور استون به ایران می‌آید



فرهیختگان:

وزیر دفاع خبر داد: شکایت از روسیه به دلیل عدم تحویل موشک اس-300

آیت‌الله مهدوی کنی: صمیمیت را به خاطر سلیقه‌های گروهی و فردی مخدوش نکنید

مصلحی: وزارت اطلاعات اجازه نمی‌دهد انتخابات مجلس نهم دچار انحراف شود

قدس:

وزیر اطلاعات تشریح کرد: ائتلاف علنی و مخفی جریان فتنه و جریان انحرافی

آیت‌الله مهدوی کنی: به خاطر اختلاف سلیقه‌ها وحدت و صمیمت انقلابی‌مان را مخدوش نکنیم

مسئولان پاسخ دهند؛ مسئول کود شدن 351 میلیارد تومان چای ایرانی کیست؟



کیهان:

رئیس مجلس خبرگان: بیداری اسلامی در منطقه نتیجه رهبری آیت‌الله خامنه‌ای است

اعتصاب غذای 200 زندانی سیاسی در بحرین

چک‌ها با تغییرات جدید وارد بازار می‌شوند

رئیس سازمان انرژی اتمی: ایران همکاری بیشتر با آژانس را نمی‌پذیرد



ملت ما:

از هر 6.5 ازدواج یک مورد طلاق رخ می‌دهد؛ آمار طلاق در مرز بحران

پارچه فروشان همراه جدیدی پیدا کردند؛ اعتصاب به بازار طلا رسید

در افتتاحیه مجلس خبرگان مطرح شد: برخی به دنبال تفکیک روحانیت و سیاست هستند

وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: اعتبار 250 میلیارد تومانی دولت برای خشکسالی



همشهری:

مسئولان سری به بانک‌ها بزنند؛ سوداگری بانکی با سکه و ارز

ورود کامیون، اتوبوس و موتورسیکلت به تونل توحید ممنوع شد

نگرانی شورای شهر از ساخت و ساز در حریم تهران

