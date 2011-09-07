مسابقات آسیایی کوراش جمعه در ایلام آغاز می شود

مدیر کل تربیت بدنی استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور 8 تیم خارجی در هفتمین دوره رقابتهای کوراش قهرمانی آسیا که به میزبانی استان ایلام برگزار می شود، قطعی شده است.
فرزاد فتاحی بیان داشت: رقابتهای قهرمانی کوراش آسیا جمعه این هفته یک روز پس از پایان مسابقات بین المللی جودو جام فجر در ایلام برگزار می شود.
این مسئول عنوان کرد: ویتنام ، تایلند، هندوستان، ازبکستان، افغانستان، قزاقستان، عراق و ترکمنستان تیمهای خارجی حاضر در رقابتها هستند که به همراه دو تیم از ایران در سالن قلاویزان ایلام به رقابت با یکدیگر می پردازند.
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