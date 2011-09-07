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۱۶ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۳۱

مسابقات آسیایی کوراش جمعه در ایلام آغاز می شود

مسابقات آسیایی کوراش جمعه در ایلام آغاز می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: مسابقات آسیایی کوراش جمعه در استان ایلام آغاز می شود.

مدیر کل تربیت بدنی استان در گفتگو با خبرنگار مهر  اظهار داشت: حضور 8 تیم خارجی در هفتمین دوره رقابت‌های کوراش قهرمانی آسیا که به میزبانی استان ایلام برگزار می شود، قطعی شده است.

فرزاد فتاحی بیان داشت: رقابت‌های قهرمانی کوراش آسیا جمعه این هفته یک روز پس از پایان مسابقات بین المللی جودو جام فجر در ایلام برگزار می‌ شود.

این مسئول عنوان کرد: ویتنام ، تایلند، هندوستان، ازبکستان، افغانستان، قزاقستان، عراق و ترکمنستان تیم‌های خارجی حاضر در رقابت‌ها هستند که به همراه دو تیم از ایران در سالن قلاویزان ایلام به رقابت با یکدیگر می‌ پردازند.
 

کد مطلب 1401425

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