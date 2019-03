البرادعي گزارش خود درباره فناوري چرخه سوخت هسته اي را مارس سال 2005 ارايه مي كند // از عضويت ايران در MAN نمي توان صرفا انتظاراتي فني داشت

وي در گفتگوي تلفني با خبرنگار "مهر" ، اظهار داشت : گروه كارشناسي رويكردهاي چندجانبه چرخه سوخت هسته‌اي موسوم به MAN ) Expert Group of Multilateral Approaches to the Nuclear Fuel Cycle ) احتمالا در اين مدت يك تا 2 جلسه ديگر تشكيل خواهد داد.



اين كارشناس ارشد آژانس بين المللي انرژي اتمي افزود : گروه كارشناسي چرخه سوخت تاكنون 4 تا 5 جلسه داشته كه طي آنها بخش عمده اي از مباحثات پايان پذيرفته است.



وي از پاسخ به اين سوال كه چرا دبير كل آژانس تاكنون با وجود توانمنديهاي هسته اي جمهوري اسلامي ، ايران را به اين گروه دعوت نكرده بود ، خودداري كرد.

اين كارشناس در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار "مهر" مبني بر اينكه عضويت سيروس ناصري با توجه به اينكه بخش عمده اي از مذاكرات و مباحثات پايان پذيرقته ، چقدر مي تواند موثر باشد ، گفت : از اين عضويت نمي توان صرفا انتظاراتي فني داشت ؛ آژانس يك نهاد اجرايي و تكنيكي است ، اما فعاليت هاي آن همواره معنا و مفهوم سياسي و ديپلماتيك داشته است.

به گفته وي ، MAN متشكل از 26 كشور است كه كانادا ، آمريكا ، برزيل ، آرژانتين ، هلند ، سوئيس ، سوئد ، اسپانيا ، فرانسه ، آلمان ، ژاپن ، چين ، روسيه ، هند ، پاكستان ، استراليا ،مالزي ، قزاقستان و نيز جمهوري اسلامي ايران ، از جمله كشورهاي تشكيل دهنده اين گروه هستند.

بر پايه اين گزارش ، جلسه بعدي اين گروه 10 تا 14 ژانويه سال 2005 ميلادي - 21 تا 25 دي ماه - در وين تشكيل مي شود.

دكتر علي آقامحمدي رئيس كميته سياستگذاري تبليغات شوراي عالي امنيت ملي ، ساعتي پيش به "مهر" گفت : جمهوري اسلامي ايران با توجه با اثبات توانايي در فناوري چرخه سوخت هسته اي رسما به عضويت گروه كارشناسي رويكردهاي چندجانبه چرخه سوخت هسته‌اي MAN در آمد و محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي ، در نامه اي رسمي از سيروس ناصري دعوت كرد كه در اين گروه حضور يابد .