  1. بین الملل
  2. سایر
۱۶ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۳۹

هاآرتض خبر داد :

ترکیه به دنبال عقد قرارداد نظامی با مصر است

ترکیه به دنبال عقد قرارداد نظامی با مصر است

یک روزنامه چاپ سرزمین های اشغالی از تصمیم دولت ترکیه برای عقد قرارداد نظامی با مصر به دنبال قطع تمامی روابط خود با تل آویو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه دوشنبه هفته آینده به مصر می رود و قرار است در این سفر قراردادی نظامی را با مقامات قاهره به امضا برساند.

این اولین سفر یک مقام بلندپایه ترک به مصر در 15 سال اخیر محسوب می شود و اردوغان هدف از سفر به مصر را حضور ترکیه در سرزمین های اعلام کرده که تا کنون در آنها حضور نداشته است.

آنکارا اعلام کرده که عقد قرارداد نظامی با مصر برای تلافی کردن اقدامات رژیم صهیونیستی نیست.

در همین رابطه در ادامه تنشهای موجود میان آنکارا و تل آویو، پس از آنکه روز گذشته اردوغان از قطع تمامی مناسبات ترکیه با رژیم صهیونیستی خبر داد، امروز چهارشنبه نیز اعلام شد که آنکارا پروازهای هفتگی خود به تل آویو را لغو کرده است.

کد مطلب 1401447

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها