ترکیه به دنبال عقد قرارداد نظامی با مصر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه دوشنبه هفته آینده به مصر می رود و قرار است در این سفر قراردادی نظامی را با مقامات قاهره به امضا برساند.

این اولین سفر یک مقام بلندپایه ترک به مصر در 15 سال اخیر محسوب می شود و اردوغان هدف از سفر به مصر را حضور ترکیه در سرزمین های اعلام کرده که تا کنون در آنها حضور نداشته است.

آنکارا اعلام کرده که عقد قرارداد نظامی با مصر برای تلافی کردن اقدامات رژیم صهیونیستی نیست.

در همین رابطه در ادامه تنشهای موجود میان آنکارا و تل آویو، پس از آنکه روز گذشته اردوغان از قطع تمامی مناسبات ترکیه با رژیم صهیونیستی خبر داد، امروز چهارشنبه نیز اعلام شد که آنکارا پروازهای هفتگی خود به تل آویو را لغو کرده است.