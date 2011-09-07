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۱۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۴۳

باقری:

جام ولایت فرهنگ ورزش را در جامعه ارتقا می‌دهد

جام ولایت فرهنگ ورزش را در جامعه ارتقا می‌دهد

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور اداری سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: در حال حاضر جامعه به فرهنگسازی ورزش و فعالیتهای همگانی نیاز دارد و برگزاری جشنواره جام ولایت در توسعه ورزش میان اقشار مختلف جامعه نقش موثری دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم باقری عصر سه شنبه در مراسم دومین جشنواره ورزشی وقف اظهار داشت: برگزاری این جشنواره‌ها با اهداف فرهنگی و ورزشی در میان اقشار مختلف جامعه باید به صورت هدفمند انجام شود.

وی به برگزاری این جشنواره در سال گذشته در یکی از استانهای شمالی کشور اشاره کرد و افزود: این جشنواره در سال گذشته در استان مازندران برگزار شد و در حال حاضر اصفهان میزبان خانواده اوقاف از سراسر کشور است.

مدیرکل امور اداری سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به زمان برگزاری این مسابقات تصریح کرد: این جشنواره از 15 شهریور ماه جاری در دانشگاه اصفهان برگزار شده و برنامه‌های جشنواره جام ولایت به مدت پنج روز در اصفهان ادامه دارد.

وی با اشاره به  اینکه اصفهان در راستای برگزاری برنامه‌های فرهنگی و ورزشی از آمادگی کامل برخوردار است، اضافه کرد: اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن اسلامی و قطب ورزش کشور در زمینه برگزاری این برنامه‌ها توانمند است.

باقری به ضرورت تشویق اقشار مختلف جامعه به توسعه ورزش‌های همگانی اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر جامعه به فرهنگ‌سازی ورزش و فعالیتهای همگانی نیاز دارد و برگزاری جشنواره جام ولایت در توسعه ورزش میان اقشار مختلف جامعه نقش موثری دارد.

کد مطلب 1401472

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