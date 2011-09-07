به گزارش خبرنگار مهر، کریم باقری عصر سه شنبه در مراسم دومین جشنواره ورزشی وقف اظهار داشت: برگزاری این جشنواره‌ها با اهداف فرهنگی و ورزشی در میان اقشار مختلف جامعه باید به صورت هدفمند انجام شود.

وی به برگزاری این جشنواره در سال گذشته در یکی از استانهای شمالی کشور اشاره کرد و افزود: این جشنواره در سال گذشته در استان مازندران برگزار شد و در حال حاضر اصفهان میزبان خانواده اوقاف از سراسر کشور است.

مدیرکل امور اداری سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به زمان برگزاری این مسابقات تصریح کرد: این جشنواره از 15 شهریور ماه جاری در دانشگاه اصفهان برگزار شده و برنامه‌های جشنواره جام ولایت به مدت پنج روز در اصفهان ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه اصفهان در راستای برگزاری برنامه‌های فرهنگی و ورزشی از آمادگی کامل برخوردار است، اضافه کرد: اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن اسلامی و قطب ورزش کشور در زمینه برگزاری این برنامه‌ها توانمند است.

باقری به ضرورت تشویق اقشار مختلف جامعه به توسعه ورزش‌های همگانی اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر جامعه به فرهنگ‌سازی ورزش و فعالیتهای همگانی نیاز دارد و برگزاری جشنواره جام ولایت در توسعه ورزش میان اقشار مختلف جامعه نقش موثری دارد.