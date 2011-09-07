93 درصد جمعیت خراسان جنوبی مشمول طرح سهام عدالت هستند

سیدمهدی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 93 درصد جمعیت خراسان جنوبی، مشمول طرح سهام عدالت شناخته شده و دعوت نامه دریافت کرده اند.

وی با بیان اینکه علاوه بر آن دو هزار و 737 خانوار فرم ثبت نام را تکمیل کرده اند، افزود: برای این خانوارها هنوز دعوت نامه صادر نشده، که در صورت انجام این عملیات، بالغ بر 95 درصد جمعیت استان مشمول طرح خواهند شد.

رمضانی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی در راستای مشمولین دریافت سهام عدالت در کشور از جایگاه مطلوبی برخوردار است، عنوان کرد: نرخ مشمولین دریافت سهام عدالت در سطح کشور 57 درصد بوده و این در حالی است که در خراسان جنوبی این نرم به 95 درصد می رسد.

وی در خصوص وضعیت دریافت سهام کارگران ساختمانی نیز، بیان داشت: این قشر نیز در استان ثبت نام کرده، اما هنوز دعوت نامه دریافت نکرده اند.

203 میلیارد ریال سود سهام عدالت در خراسان جنوبی پرداخت شد

رئیس سازمان اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی از پرداخت مبلغ 203 میلیارد ریال سود سهام عدالت به مشمولان طرح در استان خبر داد و گفت: این مبلغ طی سه مرحله به مشمولین پرداخت شده است.

رمضانی با تاکید بر اینکه زمان پرداخت مرحله بعد سود سهام عدالت مشخص نیست، یادآور شد: به دلیل ثبت نام کارگران ساختمانی پرداخت سود در حال حاضر انجام نخواهد شد.