مرفاوی برکنار شده مشاور ارشد رئیس هیئت مدیره باشگاه مس شد!

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت مدیره باشگاه مس کرمان در جلسه ای که بعدازظهر سه شنبه با حضور وی، اعضای هیئت مدیره و صمد مرفاوی برگزار شد پس از انجام توافقات مالی و تسویه حساب با سرمربی سابق، با حکمی صمد مرفاوی را به عنوان مشاور ارشد فنی خود در تهران کرد.

مرفاوی نیز پس از توافق و تسویه حساب با مسئولان باشگاه مس کرمان قرار است چهارشنبه در محل سازمان لیگ برتر حضور یافته و تسویه حساب خود با این باشگاه را اعلام کند.

مسئولان باشگاه مس کرمان پس از هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر درپی استعفای شفاهی صمد مرفاوی به دلیل کسب نتایج ضعیف وی را از کار برکنار کردند و با بلاژویچ به توافق رسیدند اما سازمان لیگ برتر ثبت قرارداد با چیرو را منوط به تسویه حساب با سرمربی سابق این تیم کردکه این توافق مالی بعدازظهر سه شنبه با حضور رئیس و اعضای هیئت مدیره باشگاه و همچنین صمد مرفاوی انجام شد.