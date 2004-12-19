بازنشستگان نيروهاي مسلح، بن غير نقدي مي گيرند

به گزارش خبرگزاري مهر، سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح طي دو مرحله نسبت به توزيع بن غير نقدي معادل 600 هزار رياف اقدام مي كند كه در اين رابطه و در مرحله نخست بااختصاص 120 ميليارد ريال اعتبار به هر يك از بازنشستگان، تحت پوشش معادل 300 هزار ريال بن نقدي تعلق مي گيرد.

بنابر اين گزارش، افراد تحت پوشش سپاه پاسداران بن غير نقدي و همچنين حواله تعويض دفترچه اتكان خود را همواره با فيش حقوق ماه آينده از ادارات بازنشستگي دريافت خواهند نمود.

اين در حالي است كه بازنشستگان وظيفه بگيران و مستمري بگيران تابعيت ارتش و نيروي انتظامي به هنگام دريافت فيش حقوق خود، قبض جديدي را به رنگ سبز دريافت مي نمايند و با ارائه آن به نزديك ترين فروشگاه اتكا محل سكونت خود، ضمن دريافت دفترچه جديد، بن غير نقدي طرح حكمت را نيز دريافت خواهند كرد.

اين گزارش مي افزايد: به منظور جلوگيري از ازدحام و بروز مشكلات براي بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمري بگيران تحت پوشش، جدول زمانبندي خاصي پيش بيني گرديده است كه افراد تحت پوشش با مراجعه تدريجي به فروشگاههاي اتكا و ارائه قبض سبز رنگ، حواله دفترچه اتكا، عين شناسنامه و فتوكپي صفحه اول آن مي توانند نسبت به دريافت دفترچه و بن غير نقدي خود اقدام كنند.

بر اين اساس افراد يك نفره از روزهاي 1/10/83 دو نفره از 6/10/83 تا 12/10/83 تا 17/10/83 چهار و پنج نفره از روزهاي 19/10/83 تا 24/10/83 و شش نفره به بالا از 26/10/83 تا 30/10/83 بايد به مراكز ياد شده مراجعه كنند.

در اين گزارش همچنين آمده است: مستمري بگيران يك خانواده كه براي آنان يك جلد دفترچه اتكا صادر شده است، منظور دريافت بن غير نقدي بايد تمامي برگه هاي سبز و شناسنامه هاي خود را به تعداد افراد مندرج در دفترچه اتكا ارائه دهند.

اين اقدام مشمول بازنشستگان ارتش جمهوري اسلامي ايران كه بعد از تاريخ 31/4/83 به افتخار بازنشستگي نايل آمده اند و بن سال ياد شده را از سازمان ذيربط دريافت كرده اند. نخواهد شد و در برگه حواله آنان مجوز دريافت ندارد درج شده است.

گفتني است توزيع بن غير نقدي در ميان بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمري بگيران نيروهاي مسلح در چارچوب طرح حكمت صورت مي گيرد كه طرح جامع ارتقاء منزلت اجتماعي و بهبود معيشت نيروهاي مسلح به شمار مي آيد.