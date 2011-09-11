پرویز سروری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به اظهارات اخیر آیت الله مهدوی کنی مبنی بر لزوم ائتلاف احزاب و گروه های سیاسی اظهار داشت: وحدت به معنای یکی شدن نیست احزاب و گروه هایی که وحدت می کنند دارای سلایق متفاوتی هستند که به واسطه اشتراکاتشان می توانند در کنار یکدیگر قرار گیرند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تقسیم وحدت به وحدت حداکثری و وحدت حداقلی تصریح کرد: وحدت حداقلی که مورد نظر آیت الله مهدوی کنی است به معنای ائتلاف احزاب و گروه های سیاسی اصولگرا بر اشتراکاتی است که می تواند آن ها را دور هم جمع کند.

وی با در خواست از اصولگرایان برای دست برداشتن از نگاه صفر تا صدی و تاکید بر وحدت برای خدمت رسانی افزود: در صورتی که احزاب و گروه های اصولگرا فضای سیاسی کشور را دیو و دلبری یا صفر و صدی کنند تفرقه و تشتت حاکم می شود.

رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس شورای اسلامی در تشریح اهداف مشترک احزاب و گروه های سیاسی برای ائتلاف اظهار داشت: در صورتی که اصولگرایان با تشتت و تفرقه در انتخابات آینده حاضر شوند زمینه برای حضور اصلاح طلبان تندرو، جریان فتنه و جریان انحرافی در مجلس نهم فراهم می شود.

وی با اشاره به سابقه تلخ و غیر قابل قبول حضور حداکثری اصلاح طلبان تندرو در مجلس ششم تصریح کرد: اگر در جریان اصولگرایی تفرقه و افتراقی پدید آید، هم پوشانی نامیمونی میان جریان انحرافی، جریان فتنه و اصلاح طلبان تندرو برای حضور در مجلس آینده به وجود می آید که به نفع نظام و انقلاب نیست.

وی تاکید کرد: احزاب و گروه های اصولگرا باید نقاط افتراق را رها کرده و با اصرار بر اشتراکات ائتلاف کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر آیت‌الله مهدوی کنی در اجلاس خبرگان رهبری به بحث وحدت در کشور اشاره کرد و افزود: وحدت به معنای یکی شدن نیست، منظور از وحدت ائتلاف در مشترکات است همانند آنچه که هم اکنون در قانون اساسی و ولایت فقیه متبلور شده است.

رئیس مجلس خبرگان با توصیه به اصولگرایان برای وحدت در انتخابات گفت: منظور ما در این موضوع دور هم جمع شدن و پذیرفتن نظر جمعی است.

همچنین حجت الاسلام حیدر مصلحی در دهمین اجلاس خبرگان رهبری، ائتلاف جریانهای انحرافی و فتنه را از پیچیده‏ترین مسائلى دانست که نظام با آن روبروست و اعلام کرد: این وزارتخانه از سطح بالاى هوشیارى برخوردار است و نخواهد گذاشت جریان‌های انحرافی و فتنه، انتخابات مجلس شوراى اسلامى را به انحراف بکشاند.

