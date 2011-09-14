دکتر محمدرضا ابویی مهریزی در مورد جایگاه انسان‌شناسی در ادیان مختلف به خبرنگارمهر گفت: اگر انسان‌شناسی را به مفهوم مطالعه انسان در ابعاد مختلف زیستی، روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی در نظر آوریم آنگاه می‏توان گفت که انسان‌شناسی دینی عبارت از مطالعه و بررسی انسان از دیدگاه مذهبی با اتکا به متون و ادبیات دینی است. خودآگاهی و موضوع انسان و تبیین وجوه گوناگون شخصیت فردی و اجتماعی وی به عنوان مهمترین مؤلفه معرفت بشری در حوزه مطالعات دینی نیز از مبانی و مقولات بنیادین محسوب می‏شود.

وی افزود: مسائلی چون آفرینش انسان، جایگاه انسان در هستی، نسبت انسان با آفریدگار نظام هستی، مبدا و معاد، ارتباط انسان با مبدا هستی، تجلیات حقیقت جویی بشر در فطرت انسانی و گرایش به گوهر معنوی و نهاد روحانی بشر از جمله نکات مورد توجه در انسانشناسی دینی است.

این استاد تاریخ دانشگاه پیام نور در مورد اهمیت این رشته هم اظهار داشت: در واقع انسان‌شناسی از آنجایی که به خود آگاهی انسان مربوط است، مبنا و بستر اصلی اندیشه و معرفت بشری و اساس ساختار علوم انسانی است که ابعاد متنوع انسان‌شناسی زیستی، فرهنگی و فلسفی را در بر می‏گیرد.

محقق و پژوهشگر حوزه تاریخ و نسخه شناسی ادامه داد: از این رو در اندیشه دینی نیز به لحاظ آن که انسان به عنوان جانشین خدا و مخاطب اصلی وحی و تعالیم دینی مطرح است، مقوله خودشناسی انسان از اهمیت بسزایی برخوردار است. گذشته از این، در قالب مطالعات تطبیقی میان باورهای مذهبی و دیدگاه های جدید علمی از جمله در باب منشأ انسان مبتنی بر آفرینش آدمی در عقاید مذهبی و یافته های علمی و تجربی درباره فرایند پیدایش و تکامل طبیعی انسان، مباحث انسان‌شناختی اهمیت می‏یابند.

ابویی در مورد اینکه چرا رشته انسان‌شناسی در دانشگاه های ما به عنوان یک رشته مستقل تدریس نمی شود هم گفت: البته شاخه های مختلفی از علوم انسانی چون فلسفه، روانشناسی، جامعه شناسی، زبانشناسی، تاریخ و الهیات مباحث انسان‌شناسی را به طور طبیعی در خود دارا هستند. به ویژه دانش مردم شناسی در قالب مطالعه جوامع انسانی در نهادهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با وجود تمایزش با انسان‌شناسی که مطالعه عمومی انسان را مد نظر دارد، پیوندهای وسیعی با مفاهیم و مباحث انسان‌شناسی دارد. از این رو ممکن است با توجه به پیوند و طرح بسیاری مباحث انسان‌شناسی در رشته های گوناگون علوم انسانی ضرورت تأسیس رشته مستقلی برای آن موضوعیت نیافته باشد.

وی در پایان یادآور شد: اما شکل گیری محافلی چون انجمن علم انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران می‏تواند نوید بخش آغاز کوششهایی شایسته برای ایجاد رشته انسان‌شناسی در ایران باشد.