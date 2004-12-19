كانال سه بي بي سي به پخش آثار بتهوون اختصاص يافت

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، شنوندگان و علاقمندان آثار بتهوون مي توانند 6 شبانه روز كامل را به شنيدن رپرتوارهاي مختلف بتهوون اختصاص دهند. اين قطعات از راديوي سه بي بي سي در ماه ژوئن پخش مي شود و در آن از شاهكارهاي بتهوون گرفته تا آقار محلي اش، پخش خواهد شد.



براي اولين بار كه يك شبكه راديويي،بر نامه هفت روز خود را به پخش آثار يك موسيقيدان اختصاص دهد.

"راجر رايت" مدير شبكه در مورد اين رخداد هنري مي گويد: شنوندگان ما بسيار وفادارو خوش ذوق هستند و قطعا از اين رويداد لذت خواهند برد. پخش آثار بتهوون به آنها امكان جستجو و افزايش اطلاعات را در مورد سمفوني ها و قطعات وي مي دهد.در اين مجموعه برنامه، چند كوارتت مشهور از كشورهاي مختلف از جمله كوارتت " ليندزي" ، آثار بتهوون را نواخته اند كه ما آنها را پخش خواهيم كرد.همچنين در ميان اين برنامه ها، اجراي زنده آثاراين آهنگساز شهير را هم توسط اركستر فيلارمونيك بي بي سي و همچنين اركستر" جياناندرا نوزدا" پخش مي شود.

شايان ذكر است كه اين برنامه ها از ماه ژوئن آغاز مي شود.