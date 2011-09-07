تعهد صادرات 15 میلیون دلاری تعاون گلستان در سال 90

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی خواجه مظفری صبح چهارشنبه در گردهمایی تعاونیهای صادرات محور استان افزود: در سال گذشته حدود 10 میلیون دلار صادرات بخش تعاون استان بوده که حدود 7 میلیون دلار آن توسط تعاونیهای مرزنشین صورت پذیرفته است.

وی گفت: تشکیل و فعال سازی اتحادیه های تعاونی مرزنشین ، تشکیل تخصصی صادرات غیر نفتی به دبیری تعاونی های مرز نشین، اولویت ثبت تعاونی های صادرات محور و شناسایی تعاونی های صادرات محور و پیگیری سهمیه ارزی مناطق محروم در 6 ماهه اول جهت صادرات تعاونی های مرز نشین از جمله اقدامات دردست اجرا برای تقویت تعاونی های صادرات محور است.

مدیر کل تعاون استان گلستان، هدف از برگزاری این گردهمایی را بحث و بررسی مشکلات صادرات تعاونیهای صادراتی وارائه راهکارهای مناسب برای حل این مشکلات و همچنین تشویق تعاونی هایی که توان صادراتی را دارند عنوان کرد.