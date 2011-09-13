به گزارش خبرنگار مهر، مسجد جامع کبیر یزد یکی از شاهکارهای معماری و تاریخی جهان و به جرات می توان گفت دارای بلندترین مناره های جهان است.

مدتهاست که مغازه های اطراف مسجد جامع یزد، حریم این اثر تاریخی ثبت شده در فهرست میراث ملی را خدشه دار کرده اند و با پیشروی تا ورودی این مسجد و جلو آمدن از ردیف مغازه های بازارچه، برای جلب توجه بیشتر اجناس داخل مغازه در نظر گردشگران تلاش می کنند.

محسن حاجی سعید، عضو انجمن دوستداران میراث فرهنگی استان یزد با تایید این مطلب به خبرنگار مهر گفت: سازمان میراث فرهنگی و اوقاف و امور خیریه نیز هیچ واکنشی نشان نمی دهد و مغازه داران نیز فضای نازیبایی را در بخش ورودی مسجد با چیدن اجناسشان در بیرون از مغازه های وقفی خود بوجود آورده اند.

وی درباره مشکلات دیگر مسجد جامع گفت: با وجود اینکه چندی پیش یکی از کتیبه های تاریخی مسجد را از جلوی چشمان سنسور دوربین های مدار بسته مسجد ربودند اما هنوز سیستم امنیتی مسجد، پیشرفتی نکرده و دوربین های بیشتری نیز به این مجموعه افزوده نشده است.

