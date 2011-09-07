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۱۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۱۹

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انفجار در دهلی 54 کشته و زخمی بر جا گذاشت

انفجار در دهلی 54 کشته و زخمی بر جا گذاشت

رسانه های هند از وقوع انفجاری در پایتخت این کشور خبر دادند که طی آن 9 نفر کشته و 54 نفر دیگر نیز مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی ان دی تی وی، این انفجار در بیرون دادگاهی در دهلی نو بوقوع پیوست.

این شبکه تلویزیونی هندی اعلام کرد که این انفجار قوی در ساعت 10.15 دقیقه امروز صبح به وقت محلی در درب شماره 5 دادگاه عالی دهلی نو صورت گرفت و پلیس کشته شدن 9 نفر و مجروح شدن 45 نفر دیگر را تائید کرده است

همچنین منابع پلیس از وخامت اوضاع برخی از زخمی ها خبر داده و اعلام کرده اند که احتمال افزایش کشته ها وجود دارد.

وزارت کشور هند که امروز قرار است در پارلمان این کشور بیانیه ای در این باره صادر کند تائید کرده که این انفجار یک اقدام تروریستی بوده است.

بمب در یک چمدان در نزدیکی یک پیشخوان در درب ورودی دادگاه جاسازی شده بوده است.

کد مطلب 1401598

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