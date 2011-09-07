نویسندگان پاسدار زبان فارسی باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین صوفی معاون صدای رسانه ملی در گرهمایی نویسندگان رادیو جوان که سه‌شنبه پانزدهم شهریور برگزار شد، ضمن تقدیر از مدیر و دست اندرکاران شبکه جوان به خاطر اهتمام ویژه این شبکه به امر کادرسازی در مقوله نویسندگی گفت: اهتمام به عرصه مهم نویسندگی و سرمایه گذاری در این حوزه می‌تواند به کادرسازی مطمئن و پایدار بیانجامد.

وی ادامه داد: زیرا که بن مایه تولید هر اثر رادیویی متن و نوشته است که در دو وجه خودنمایی می‌کند یا تبدیل به یک متن قابل رویت و دیدنی می‌شود که در اختیار برنامه‌ساز قرار می‌گیرد و بتدریج آن را اجرا می‌کند و به هدفی که مورد نظر مدیر برنامه بوده، می‌رسد یا اینکه این متن یا نوشته در ذهن پدید آورنده تجلی می‌کند و متناسب با آنچه که در ذهن وی است، برنامه را هدایت می‌کند. بنابر این قدرت و ضعف یک برنامه و یا مطلوب و یا نا مطلوب بودن یک برنامه بخش قابل توجهی از آن به متن بر می‌گردد .

صوفی در ادامه افزود: متن و نوشته نه تنها شاخص ارزیابی برنامه رادیویی وتلویزیونی است بلکه فراتر از آن شاخصی برای ارزیابی فرهنگ یک جامعه است. ارزیابی و قضاوتی که ما در مورد فرهنگ یک قوم و ملت داریم محصول آثار مکتوبی که از آن قوم وملت به یادگار مانده است.

معاون صدا در ادامه سخنانش با اشاره به جایگاه نویسنده در انتقال پیام و ضرورت‌های کار نویسندگی تصریح کرد: نویسنده در انتقال پیام، تبین مفاهیم و ارزش دادن به پیام از جایگاه والایی برخوردار است به ویژه در رادیو که همه برنامه‌ها مبتنی بر متن و نوشته است. نویسنده باید جامعه‌ای را که در آن زندگی می‌کند، سیاست‌ها و جامعه هدف را بشناسد، اقتضاعات زمان و مکان را در نظر بگیرد و متناسب با آن بنویسد و خط برنامه را تعیین کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: توصیه من به کسانی که در رادیو مشغول کار نویسندگی هستند این است که مطالعه مستمر کماکان در دستور کار نویسندگان باشد و آنها هر روز باید بر دانش ومعلومات خود اضافه کنند.

صوفی با تاکید بر این نکته که نویسنده باید پاسدار زبان معیار باشد خاطرنشان کرد: یکی از تکالیف برجسته و ویژه‌ای که به عهده نویسندگان این مرز و بوم گذاشته شده است شناخت زبان معیار و رعایت آن است. نویسندگان باید پاسدار زبان فارسی به عنوان زبان اصلی و زبان دوم دین اسلام و هویت ما باشند و در برنامه‌ها آن را مورد توجه قرار دهند. اگر یک فرد زبان معیار را رعایت نکند تخلف فردی انجام داده است، ولی چنانچه عناصر موثر و افراد رسانه ای زبان معیار را رعایت نکنند تخلف مضاعف انجام داده‌اند.

معاون صدای رسانه ملی در پایان سخنانش رعایت آداب نوشتاری، خلاقیت و نوآوری در برنامه‌ها، استفاده از متون تاریخی و ادبی را از دیگر مواردی بر شمرد که نویسندگان باید درنوشتن متون به آن توجه داشته باشند.

مدیر شبکه جوان وظیفه اصلی شورای نویسندگان را ارتقای سطح کیفی نویسندگی در رادیو بخصوص در رادیو جوان دانست.