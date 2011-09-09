مهدی فتح‌اله، رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یادداشتی به شرح ذیل به تبیین نقش تجارت الکترونیک در فضای کسب و کار فعلی ایران پرداخته است:

"با ظهور اینترنت و فن‌آوری‌هایی که موانع ارتباطی را از میان برداشته‌اند، شرکت‌ها گام‌ به ‌گام فعالیت‌های تولیدی خود را از نظام سنتی، به سامانه‌های مبتنی بر زنجیره‌های تامین و تولید الکترونیکی تغییر داده‌اند. در این میان، فن‌آوری‌های مورد نیاز در راستای پیاده‌سازی این گذار، مبتنی بر ابزارهای مهندسی و سامانه‌های ارتباطی؛ دارای قابلیت اطمینان بالا هستند.

در واقع، این ابزارها، رویه‌های موجود در سامانه‌های تولیدی را در ساختار منسجم مهندسی، گرد‌هم ‌آورده و فعالیت‌های تولیدی از راه دور و همچنین فعالیت نظام‌های تولیدی دیگر را، یکپارچه‌ می‌سازد.

به ‌طور کلی، تولید الکترونیکی سامانه‌ای است که فعالیت‌های تولیدی را با حداقل زمان خرابی و وقفه مجموعه تولیدی مواجه می‌سازد و همچنین امکان فعالیت‌های مذکور را با بهره‌گیری از فن‌آوری‌هایی نامحدود از جمله وایرلس، وب و غیره با سامانه‌های کسب و کار فراهم می‌کند.

راهبردهای تولید الکترونیکی، اطلاعات و تصمیم‌ها را در جریان داده‌ها یعنی سطح ماشین و پردازش، سطح اطلاعات یعنی کارخانه و سامانه تامین و نیز جریان مالی سامانه در سطح سامانه کسب و کار، یکپارچه می‌سازند.

همچنین تولید الکترونیکی، برای شرکت‌هایی که از آن بهره می‌گیرند، ‌می‌تواند به عنوان یک راهبرد کسب و کار و همچنین یک مزیت رقابتی اصلی به شمار رود. در واقع، هدف از تولید الکترونیکی، یکپارچه‌سازی تمامی عناصر کسب و کار از جمله تامین‌کنندگان، ‌شبکه ارائه خدمات به مشتریان، سازمان و ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی است و در نهایت، تولید الکترونیکی منجر به برآوردن حجم روز افزون تقاضای مشتریان از طریق به‌کارگیری همزمان سامانه‌های مدیریت زنجیره تامین، ‌برنامه‌ریزی منابع سازمانی و مدیریت ارتباط با مشتری و همچنین در نظر گرفتن رویه‌های قانونی محیطی و نیروی انسانی می‌شود.

از مزایای تولید الکترونیکی، می‌توان به کنترل ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه، ‌پیش‌بینی انحرافات موجود در کیفیت محصول و عدم کارکرد تجهیزات اشاره نمود که منجر به برنامه‌ریزی مجدد و پویای فعالیت‌های تولیدی می‌شود که البته این امر، باعث هماهنگی با خدمات مرتبط با کسب و کار به ‌منظور دستیابی به یکپارچگی میان سامانه تولید با سامانه‌های سطوح بالاتر سازمانی می‌شود.

اطلاعات درباره توانایی‌ها، ‌محدودیت‌ها و گستردگی ماشین‌آلات تولیدی تامین‌کنندگان که به صورت دائمی در حال به‌روزرسانی‌شدن هستند، تصمیم‌گیری مناسب در مورد برون‌سپاری تولید محصول در مراحل اولیه طراحی آن را تضمین می‌کند.

در نهایت، تولید الکترونیکی منجر به اطلاع‌رسانی درباره حجم و تنوع سفارشات مشتریان در زنجیره تامین محصول مورد نظر شده و در نهایت انعطاف‌پذیری و شفافیت فرآیندهای تولیدی را بالا برده که این امر منجر به کاهش موجودی و ‌افزایش ظرفیت می‌شود. "