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۱۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۲۲

مسابقات بین المللی جودو/

صعود چهار نماینده ایران به نیمه نهایی اوزان 100 کیلوگرم

صعود چهار نماینده ایران به نیمه نهایی اوزان 100 کیلوگرم

ایلام - خبرگزاری مهر: در ادامه رقابتهای وزن 100+ کیلوگرم سعید خسروی نژاد باید در مرحله نیمه نهایی به مصاف حمد محمّد از اردن برود.

به گزارش خبرنگار مهر، در دیگر گروه این وزن نیز میثم علی بیگی نماینده کشورمان بعد از شکست الهاچ از سوریه و موسی عمار از عراق مانند دیگر هم وطن خود در مرحله نیمه نهایی به مصاف خلف محما از اردن خواهد رفت.

در وزن 100- کیلوگرم که 11 جودوکار حضور دارند هاکوب آراکیان از ارمنستان با پیروزی بر سجاد خسروی نژاد و سعد جبار از عراق به نیمه نهایی راه یافت تا در آن مرحله به مصاف مسعود خسروی نژاد رود. خسروی نژاد در این وزن برای رسیدن به نیمه نهایی محمّد طیب از اردن را شکست داده بود.

اما در دیگر گروه وزن 100- کیلوگرم مجتبی اکبری در نیمه نهایی باید به مصاف عبدالعزیز از سوریه برود.

نماینده سوریه برای رسیدن به این مرحله حریفانی از کشورهای ایران و عراق را شکست داده بود.

کد مطلب 1401728

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