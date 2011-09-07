به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد‌ازظهر روز پنج‌شنبه 17 شهریور با سفر به استان اصفهان، دو پروژه فرهنگی و هنری را در این استان افتتاح خوهد کرد.

بر اساس این گزارش، حسینی در این سفر مجتمع فرهنگی هنری فریدون‌شهر اصفهان را در زمینی به وسعت 2500 متر مربع و زیربنای 1800 متر افتتاح خواهد کرد.

این مجتمع در سه طبقه با کاربری آموزشی، فرهنگی و هنری ساخته شده و مشتمل بر 3 سالن مجزا و چهارکلاس آموزشی به همراه کتابخانه خواهد بود که با هزینه 15 میلیارد و 920 میلیون تومان ساخته شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در این سفر، خانه هنرمندان نجف‌آباد را نیز در زمینی به مساحت 512 متر مربع و زیربنای 670 متر افتتاح خواهد کرد که با هزینه 3هزار میلیارد ریال و از محل اعتبارات ملی ساخته شده است.

بازدید از پروژه ساختمانی دانشکده علوم قرآنی دولت‌آباد و نیز هنرستان هنرهای زیبا و تخت فولاد اصفهان نیز از دیگر برنامه‌های سفر حسینی خواهد بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این سفر همچنین با جمعی از هنرمندان و نویسندگان اصفهانی نشستی صمیمانه خواهد داشت.