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۱۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۴۷

انتقاد عضو مجلس خبرگان رهبری از ویژه نامه خاتون

انتقاد عضو مجلس خبرگان رهبری از ویژه نامه خاتون

عضو مجلس خبرگان رهبری انتشار ویژه نامه خاتون را محکوم کرد و گفت: این قبیل اقدامات در راستای دشمنی ها و نقشه های شوم غرب و استکبار جهانی صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الإسلام  نعیم آبادی امروز چهارشنبه در سخنان پیش از دستور خود در دهمین اجلاس خبرگان رهبری با بیان اینکه استکبار حمله خود را به عقائد و افکار اسلامی و انقلابی با شدت تعقیب می کند، تکلیف مهم پرداختن به تبیین عقائد صحیح را وظیفه صاحب نظران دانست و خطر تهاجم فرهنگی به مبانی اسلامی و هم مبانی نظام را گوشزد کرد.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان، در ادامه از انتشارویژه نامه خاتون و ساخت فیلم موهن ظهور نزدیک است  را که از سوی جریان انحرافی مدیریت شد انتقاد و به شدت محکوم کرد و گفت: این قبیل اقدامات  در راستای دشمنی ها و نقشه های شوم غرب و استکبار جهانی دنبال می شود.
 
وی در ادامه از سفر مقام معظم رهبری به استان هرمزگان قدردانی کرد و این سفر را مایه خیر و برکت برای استان و موجب تقویت روحیه و ضرورت سرکشی و توجه به نیروهای مسلح مستقر در این استان خواند.
 
این عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان مسأله پویایی اقتصاد در سال جهاد اقتصادی را مورد تاکید قرار داد.
 
کد مطلب 1401756

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