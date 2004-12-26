فردا در تاريخ

شهادت آيت الله غفاري :





درچنين روزي درسال 1353هجري شمسي آيت الله حاج شيخ حسين غفاري به دست عمال ساواك به شهادت رسيد. شيخ حسين غفاري آذر شهري درسال 1335 ه ق برابربا 1295 ه ش درروستاي آذرشهرتبريزديده به جهان گشود. وي دوران مقدماتي تحصيلات خود را درزادگاهش سپري كرد وپس ازآن رهسپارتبريزشد . آن شهيد والامقام درسال 1324 ه ش عازم قم شد ودر آنجا به فراگيري دروس خارج فقه و اصول نزد حضرت آيات عظام بروجردي ، فيض قمي و خوانساري پرداخت . در سال 1340 ه ش زماني كه حسنعلي منصور نخست وزير وقت ، طرح انجمن هاي ايالتي و ولايتي را مطرح ساخت. آيت الله غفاري به شكل گسترده با ماهيت آن به مخالفت پرداخت . وي در سال 1342 ه ش همزمان با قيام پرشور مردم ، به سخنراني عليه رژيم منحوس پهلوي پرداخت و همين امر موجب شد كه توجه رژيم پهلوي به او معطوف گردد . به همين دليل عمال رژيم ، ايشان را در شب دوازدهم محرم همان سال دستگير و بازداشت كردند . ايشان پس از مدتي آزاد شد اما دوباره در سال 1350 به زندان افتاد . آن شهيد والا مقام در بين سالهاي 50 تا 53 ه ش مبارزات خود را به شكل بارزتري به منصه ظهور نشاند و سرانجام براي بار سوم در سال 1353 دستگير و زنداني شدند . اما اين بار ايشان تحت شديد ترين شكنجه هاي ساواك قرار گرفت . وي سرانجام در ساعت 14 چنين روزي در سال 1353 ه ش به در جه رفيع شهادت نايل آمد .



تشكيل نهضت سواد آموزي :

درچنين روزي در سال1358هجري شمسي فرمان حضرت امام خميني ره براي تشكيل نهضت سوادآموزي

صادرشد.

متن پيام امام خميني ره به اين شرح است :

بسم الله الرحمن الرحيم

ن و القلم و ما يسطرون

ملت شريف ايران مي دانيد كه در رژيم گذشته آنچه بر ملت مبارز ايران سايه افكنده بود ، علاوه بر ديكتاتوري و ظلم ، تبليغات بي محتوا و هيچ را همه چيز جلوه دادن بود . ملتي كه در همه ابعاد از حوايج اوليه محروم بود وانمود مي شد كه در اوج تر قي است . از جمله حوايج اوليه براي هر ملت در رديف بهداشت و مسكن بلكه مهمتر از آنها، آموزش براي همگان است . مع الاسف كشور ما وارث ملتي است كه از اين نعمت بزرگ در رژيم سابق محروم و اكثر افراد كشور ما از نوشتن و خواندن بر خور دار نيستند چه رسد به آموزش عالي . مايه بس خجلت است كه در كشوري كه مهد علم و ادب بوده و در سايه اسلام زندگي مي كند كه طلب علم را فريضه دانسته است ، از نوشتن و خواندن محروم باشد . ما بايد در برنامه دراز مدت فرهنگ وابسته كشور مان را به فرهنگ مستقل و خودكفا تبديل كنيم و اكنون بدون از دست دادن وقت و بدون تشريفات خسته كننده براي مبارزه با بي سوادي بطور ضربتي و بسيج عمومي قيام كنيم تا ان شاء الله در آينده نزديك هر كس نوشتن و خواندن ابتدايي را آموخته باشد .

براي اين امر لازم است تمام بي سوادان براي يادگيري و تمام خواهران و برادران با سواد براي ياد دادن بپاخيزند و وزارت آموزش و پرورش با تمام امكانات به پا خيزد و از قرطاس بازي و تشريفات اداري بپرهيزد . برادران و خواهران ايماني ! براي رفع اين نقيصه درد آور بسيج شويد و ريشه اين نقص را از بن بر كنيد . تعليم و تعلم عبادتي است كه خداوند تبارك و تعالي ما را بر آن دعوت فرموده است . ائمه جماعات شهر ستانها و روستاها مردم را دعوت نمايند و در مساجد و تكايا با سوادان نوشتن و خواندند را به خواهران و برادران خود ياد دهند و منتظر اقدامات دولت نباشند و در منازل شخصي اعضاي بي سواد را تعليم كنند و بي سوادان از اين امر سر پيچي نكنند . من از ملت عزيز اميد دارم كه با همت والاي خود بدون فوت وقت ايران را به صورت مدرسه اي در آورند و در هر شب و روز و در اوقات بي كاري يكي دو ساعت را صرف اين عمل شريف نمايند . بپا خيزيد كه خداوند متعال با شماست . از خداي تعالي سعادت و سلامت و رفاه ملت شريف را خواستارم . و السلام عليكم و رحمه الله و بركاته

روح الله الموسوي الخميني

هفتم دي ماه 58 مطابق با هشتم صفر 1400

( صحيفه نور ، جلد يازده ، ص 161 مورخه هفتم دي 1358 )



چنين روزي همه ساله به عنوان روز نهضت سواد آموزي گرامي داشته مي شود . نهضت سواد آموزي بعد از تاسيس با فعاليت حجه الاسلام و المسلمين محسن قرائتي و ديگر افراد دلسوز قشر وسيعي از افراد بي سواد جامعه را با سواد كردند .



لباس متحد شكل اجباري مي شود :

در چنين روزي در سال 1307 ه ش دولت ايران طي بيانيه اي بر متحد الشكل شدن لباس هاي مردم تاكيد كرد . دولت در اين بيانيه با اشاره به لازم الاجرا بودن اين بخشنامه از آغاز سال 1308 ه ش اعلام كرد لباس متحد الشكل ويژه مقامات و كارمندان دولت ايران است .



حمله رسمي به افغانستان :





درچنين روزي درسال 1979ميلادي نيروهاي شوروي سابق كنترل افغانستان را دردست گرفتند . ببرك كارمل رييس جمهور اين كشورحفيظ الله امين را ازقدرت ساقط كرد و وي را اعدام نمود. دراين حمله ناجوانمردانه بيش ازبيست و پنج هزارنظامي ارتش سرخ ، از جديدترين سلاحهاي خود در حمله به مردم بي دفاع اين كشور كه خود در گير جنگ داخلي بود ند، كمك گرفتند . سرانجام درسال1370 هجري شمسي نيروهاي اين كشور درچند مرحله ازافغانستان خارج شدند.



تولد لويي پاستور:



درچنين روزي درسال1822ميلادي لوئي پاستورشيميدان وپزشك فرانسوي متولد شد. پاستور ، پس ازطي تحصيلات مقددماتي وارد دانشگاه شد و موفق شد از دانشگاه سوربون فرانسه در جه دكتري خويش را در رشته شيمي دريافت دارد . او در طي عمر تحقيقاتي خود دست به كشفيات چندي زد كه در نوع خود براي نخستين بار انجام شدند . پاستور براي نخستين بار واكسن هاري ر اكشف و به انسان تزريق كرد . پژوهشهاي پيش گامانه پاستور، كه بر كشف موفقيت آميز ادوار جنر مبتني بود ،ايمن سازي را به دانش بسيار كار آمد تبديل كرد ، و زمينه را براي وقوع انقلابي در مهار بيماري هاي عفوني آماده ساخت . شايد گذشته از كشف آنتي بيوتيكها ، هيچ اكتشافي چنين تاثير عميقي بر سلامت انسان نگذاشته باشد . وي همچنين موفق شد نشانه هاي حيات را در مخمربيابد . پاستور به اين نتيجه رسيد وقتي الكل تخمير مي‎گردد بلورهاي راست گردان آن تغيير مي‏يابند ولي بلورهاي چپ ‏گردان آن تغيير نمي‏كنند و اگر هنگام تخمير شدن مواد عمل تخمير به شكل مطلوب صورت نگيرد ذرات كوچك و گردي كه در آن وجود دارد، كم كم دراز و نازك مي‏شود. او بعد ها طريقي رادر از بين بردن ميكروب هاي موجود در شير به منصه ظهور رساند كه پاستوريزاسيون ناميده شد . بعدها دولت كانادا نام ناحيه‏اي در حاشيه ايالت ماين را به افتخار او به نام پاستور نام گذاري كرد. همچنين در سال 1868 ميلادي دانشگاه بن آلمان يك درجه دكتراي افتخاري به پاستور به واسطه مطالعاتش روي ميكروارگانيزم اعطا كرد. وي در در روز بيست و هشتم سپتامبر سال 1895 ميلادي دار فاني را وداع گفت . فرهنگستان زبان وادب فارسي جمهوري اسلامي ايران كه به جاي واژه "انستيتو" واژه " موسسه " را وضع كرده است ، مقرر كرده است كه به افتخار نام لوئي پاستور عنوا ن " انستيتو پاستور " به همين صورت باقي بماند. انستيتوپاستورمركز مهم تحقيقات در زمينه سرم سازي در تهران مستقراست.

سالگرد سينما در جهان :

در چنين روزي در سال 1895 ميلادي برادران لومير سينماي متحرك را ابداع كردند . نخستين فيلم اين دو برادر صامت بود . همه ساله چنين روزي در كشور هاي مختلف با عنوان سالگرد سينما جشن گرفته مي شود .



ايجاد صندوق بين المللي پول :





در چنين روزي در سال 1945 ميلادي صندوق بين الماللي پول ايجاد شد . اهداف عمده اين صندوق عبارت است از تسهيل توسعه و رشد متعادل بازرگاني بين المللي ، كمك به ثبات ارزها و جلوگيري از كاهش رقابتي ارزها . در سال 1982 ميلادي تعداد 146 كشور به عضويت اين نهاد در آمدند . مركز آن در شهر واشنگتن آمريكا قرار دارد .

بسياري از اقتصاد دانان و كارشناسان اقتصادي و پولي معتقدند ، يكي از عوامل تخريب اقتصادي كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه ، صندوق بين المللي پول و بانك جهاني است كه با تحميل شرايط خاص منافي با وضعيت سياسي و اقتصادي و اجتماعي وفرهنگي اين كشورها، وام بادرصد بهره هاي زياد مي پردازند كه سبب فرورفتن آن ها در باتلاق بدهي هاي كلان مي شود . منتقدان جدي روش كاراين صندوق و بانك جهاني ، اين دو نهاد بين المللي را مجري سياست هاي كشورهاي سرمايه داري جهان معرفي مي كنند.



در گذشت رابرت كخ :

در چنين روزي در سال 1910 ميلادي رابرت كخ پزشك و ميكروب شناس آلماني و كاشف ميكروب سل در گذشت . وي در سال1843ميلادي ديده به جهان گشود . او دانش نوين باكتري شناسي را پايه گذاري كرد ه است . كخ تحقيقات بسياري در حوزه شناخت منشا بيماري سل انجام داد و در نهايت درسال1882ميلادي موفق شد عامل اين بيماري را كشف كند . او بعدها جايزه نوبل پزشكي را ازآن خود كرد. وي درسال 1910 ميلادي در بادن بادن درگذشت.



تولد يوهان كپلر :

درچنين روزي در سال 1571 ميلادي ، يوهان كپلر دانشمند مشهور در شهرستان وايل در جنوب غربي آلمان ديده به جهان گشود . اين منجم و رياضيدان برجسته آلماني پس از طي تحصيلات عمومي وارد دانشگاه توبينگن شد و در رياضيات به در جه استادي نايل آمد . وي بعدها به همراه تيكوبراهه منجم معروف جدول رودولفي را وضع كرد . قوانين كپلر در نجوم و رياضيات هنوز نيز در دانشگاهها تدريس مي شوند . قواعد تعيين فاصله كانونهاي عدسي هاي ساده و درشت نمايي ميكروسكوپ از جمله آثار به جاي مانده از او هستند . كپلر در تمام عمر در فقر كشنده اي به سر مي برد و بارها تحت پيگرد دادگاه هاي تفتيش عقايد قرار گرفت.



تولد ژرار دپارديو :

در چنين روزي در سال 1948 ميلادي ژرار دپارديو به دنيا آمد . دپارديو بازيگر مشهور فرانسوي يكي از برجسته ترين بازيگران اين كشور است . ايفاي نقش او در فيلم دانتون نظر منتقدان ادبي را به سوي او جلب كرد.



حمله پروس به چكسلواكي :

در چنين روزي در سال 1741 ميلادي نيروهاي پروس به اوموتوز چكسلواكي حمله كردند و اين منطقه را به تصرف خود در آوردند .



معاهده متون :

در چنين روزي معاهده متون بين پرتغال و بريتانيا امضا شد . بر اساس اين پيمان برخي كالاهاي پرتغالي وارد انگلستان مي شد .

سفرهاي داروين :

در چنين روزي در سال 1831 ميلادي چارلز داروين سفر خود را به اقيانوس آرام آغاز كرد . كشفيات داروين در طول سفر، وي را در نگارش نظريه معروف تكامل خود ياري داد .



اخراج تروتسكي :

در چنين روزي در سال 1927 ميلادي لئون تروتسكي از حزب كمونيست اخراج شد .



ايجاد بانك جهاني :





در چنين روزي در سال 1945 ميلادي بانك جهاني با توافق 28 كشور جهان آغاز به كار كرد . هدف از تاسيس اين بانك ؛ كمك به توسعه اقتصادي كشور هاي عضو و بالا بردن سطح زندگي ملت هاي جهان و همچنين اعطاي وامهايي در جهت توليد به موسسات دولتي و يا خصوصي كه از ضمانت دولت برخوردار هستند ، است . انجمن بين المللي توسعه و بنگاه بين المللي نيز وابسته به بانك جهاني اند . 129 كشور تا سال 1982 در بانك جهاني عضويت يافته اند . مقر اين بانك در شهر واشنگتن آمريكاست .



نخستين موشك هدايت شونده :

در چنين روزي در سال 1942 ميلادي و در اثناي جنگ جهاني دوم ، نخستين موشك هدايت شونده زمين به هوا به همت دكتر ورنر فون براون آلماني ، سازنده اين موشك ، آزمايش شد .

استقلال اندونزي :

در چنين روزي در سال 1949 جوليانا ملكه هلند پس از سيصد سال حكمراني استقلال اندونزي را به رسميت شناخت . همه ساله چنين روزي به عنوان روز استقلال اندونزي در اين كشور گرامي داشته مي شود .



تصويب قانون اساسي اسپانيا :

در چنين روزي در سال 1978 اسپانيا داراي قانون اساسي شد و پس از چهل سال به عنوان يك كشور دمو كراتيك در جهان مطرح گشت . سال هاي درازي اسپانيا زيريوغ ديكتا توري ژنرال فرانكو بود . جنگ هاي وي با جمهوريخواهان در جهان معروف است.



اشغال فرودگاه بگرام :

در چنين روزي در سال 1996 ميلادي طالبان منطقه سوق الجيشي و فرودگاه مهم بگرام را در اختيار گرفتند . اين منطقه نفوذ و قدرت آنها را بر منطقه كابل پايتخت افغانستان استوار مي كرد .



اعدام رهبر مبارزان ايرلندي :

در چنين روزي در سال 1997 ميلادي بيي رايت رهبر مبارزان شبه نظامي ايرلند اعدام شد .



اخراج بازرسان از كره شمالي :

در چنين روزي در سال 2002 ميلادي كره شمالي خواستار اخراج بارزسان تسليحاتي هسته اي سازمان ملل از اين كشور شد . مقامات كره اعلام كردند كه آزمايشگاههاي خو د را براي تهيه پلوتونيوم درجهت ساخت سلاحهاي هسته اي آماده مي كنند .



نخستين انسان شبيه سازي شده :

در چنين روزي در سال 2002 ميلادي كلونيد از تولد نخستين انسان شبيه سازي شده خبر داد . اين نوزاد در 26 دسامبر به دنيا آمد ه بود . بعد از مدتي ديگر خبري از اين تحول منتشر نشد واين سكوت سبب ترديد هاي در ميان دانشمندان در باره اصل خبر شد. زيرا دانشمندان مستقل كه در زمينه شبيه سازي كار مي كنند و به موفقيت هاي شگرفي نيز دست يافته اند نتوانسته اند از نزديك صحت موضوع را تاييد كنند .



گشايش نخستين نمايشگاه گربه :

در چنين روزي در سال 1871 ميلادي نخستين نمايشگاه جهاني گربه در كريستال پالاس لندن گشايش يافت .



حمله سنگين به گروزني :



در چنين روزي در سال 2002 ميلادي بر اثر حمله هواپيماهاي روسي به منطقه گروزني چهل نفر كشته شدند .





آغاز ساخت مسجد ايا صوفيا :

در چنين روزي در سال 537 ميلادي ساخت مسجد ايا صوفيا در قسطنطنيه آغاز شد. اين مسجد يكي از مشهورترين مساجد شهر استانبول است .



زمين لرزه شديد در تركيه :

