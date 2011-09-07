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۱۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۴۳

4900 کلاس اولی در بجنورد سال تحصیلی خود را آغاز می کنند

4900 کلاس اولی در بجنورد سال تحصیلی خود را آغاز می کنند

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس آموزش و پرورش بجنورد گفت: چهار هزار و 900 کلاس اولی در شهرستان بجنورد همزمان با سایر دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی سال تحصیلی جدید خود را آغاز می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید عین بیگی ظهر چهارشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران، تعداد دانش آموزان سال تحصیلی شهرستان بجنورد را 61 نفر عنوان کرد و اظهار داشت: در مقطع ابتدایی 25 هزار نفر، در مقطع ابتدایی 15 هزار و 500 نفر و در مقطع متوسطه نظری 10 هزار نفر و فنی و حرفه ای و کاردانش چهار هزار و 477 نفر و دو هزار دانش آموز در مقطع پیش دانشگاهی سال تحصیلی جدید خود را آغاز می کنند.

وی به یک نوبته کردن مدارس شهرستان بجنورد در نوبت صبح نیز اشاره کرد و گفت: 70 درصد از مدارس شهرستان بجنورد در مقاطع مختلف تحصیلی در نوبت صبح سازماندهی شده اند.

وی همچنین گفت: 70 درصد از دانش آموزان شهرستان بجنورد به صورت الکترونیکی ثبت نام شده اند.

عین بیگی از افزایش چهار مجتمع روستایی و شهری در شهرستان بجنورد نیز خبر داد و اظهار داشت: 100 کلاس درس در قالب 14 مدرسه برای سال تحصیلی جدید بازسازی شده اند.

وی افزود: 13 مدرسه نیز در طرح مقاوم سازی هستند و پنج نمازخانه و کتابخانه و سه معلم سرا نیز برای سال تحصیلی جدید به فضای آموزشی شهرستان بجنورد اضافه می شود.

رئیس آموزش و پرورش بجنورد همچنین به تعطیلی مدارس در روزهای پنج شنبه نیز اشاره کرد و گفت: در شهرستان بجنورد  تنها مدارس شبانه روزی و مدارس نمونه دولتی در روزهای پنج شنبه تطیل هستند.

کد مطلب 1401770

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