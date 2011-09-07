حمایت از نشریات محلی موجب توسعه شهری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی ظهر چهارشنبه در بازدید از دفتر نشریه گلشن مهر گلستان گفت: مطبوعات سالم، با اخلاق حرفه ای و انسانی بستر ساز توسعه خواهند بود و پیشرفت جامعه در گرو رشد رسانه ها است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه نشریه گلشن مهر به عنوان یک سرمایه اجتماعی و تقویم تاریخی استان محسوب می شود، اظهار داشت: با این دیدگاه وظیفه ما حمایت از این نشریه در راستای توسعه استان است.

عبدالرضا چراغعلی عضو شورای شهر گرگان ضمن قدردانی از تلاش مدیر مسئول و خبرنگاران دو روزنامه محلی گلشن مهر هدف از حضور اعضای کمیسیون فرهگی شورا در دفتر این نشریه را تشکر و قدردانی از زحمات چند ساله عنوان کرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای شهر گرگان افزود: امیدواریم شاهد گسترش روز افزون و روزنامه شدن گلشن مهر در آینده ای نزدیک باشیم.

حبیب الله قلیش لی نیز در ادامه این نشست بیان داشت: در حال حاضر نوسانات و ترکش های زیادی فضای مطبوعات را در بر گرفته است.

رئیس دفتر تحقیق و پژوهش شورای شهر گرگان با تاکید بر اینکه در بین مشاغل پر مشقت مختلفی که وجود دارد روزنامه نگاری و تحقیق و پژوهش نیز از سخت ترین مشاغل محسوب می شود، اظهار داشت: افرادی که به این دو شغل روی می آورند باید عاشق کار خود باشند تا بتوانند با عشق و علاقه خود سختی ها را پشت سر بگذارند.

علیرضا پزشکپور نیز گلشن مهر را یکی از نشریات موفق استان در امانتداری مطالب و اطلاع رسانی صادقانه معرفی کرد.

در ادامه این نشست مدیر مسئول نشریه گلشن مهر نیز گفت: این نشریه 13 سال در عرصه مطبوعات فراز و نشیب را پشت سر گذاشته است.

احسان مکتبی افزود: گلشن مهر همچنین بستر مناسبی برای فعالیت علاقه مندان به این عرصه فراهم کرد به طوری که از ابتدای شروع به کار تاکنون قریب به 25 روزنامه نگار تاثیرگذار استان را در خود پرورش داده است.