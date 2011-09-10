تشکلهای غیر دولتی فرهنگی نیازمند حمایت هستند

داود وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسئولیت متعالی توسعه‌ی اجتماعی ، فرهنگی و هنری در کلانشهر کرج گفت: تعریف و فعالیت در حوزه های محتوی، مضمون، مناسبات، روابط و رفتارهای فرهنگی از جمله اهدافی است که از سوی معاونت فرهنگی شهرداری کرج دنبال می شود.

وی با تاکید بر پویایی حوزه فرهنگی شهرداری کرج در زمینه های مختلف عرصه فرهنگ و هنر افزود: حضور موثر و کارآمد سمن ها و تعامل با معتمدین فرهنگ از فاکتور های ایدآل توسعه و گسترش فرهنگ در کرج است.

وحیدی دامنه‌ی فرهنگ در جامعه و تعریف و توصیف این مقوله ارزنده را وسیع خواند و بیان کرد: مبانی، ارزشها، هنجارها و نمادهای فرهنگ در این مقوله گنجانده شده است که این مهم ایجاب می کند با دید عمیقتیری به عرصه هنر و فرهنگ به ویژه در کرج نگاه شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرج تصریح کرد: رویکرد مثبت مدیر فرهنگی به مقوله هنر و فرهنگ می تواند این عرصه را بیش از پیش مهم تقویت کند.

وحیدی ارتباط گیری معاونت فرهنگی هنری با سمن ها و معتمدین فرهنگی را ضروری بیان کرد و افزود: تحقق این مهم نقش بسزایی در پویایی حوزه فرهنگی هنری شهرداری کرج دارد.

وی گروه بندی فعالیتهای فرهنگی را ضروری دانست و افزود: این موضوع با تکیه بر منابع بی انتهای انسانی ساماندهی و محقق می شود.

این عضو شورای اسلامی شهر با مهم ارزیابی کردن اقدامات و فعالیتهای گروهی اصحاب فرهنگی بر بهرمندی از خرد جمعی به منظور دستیابی به نتایج کارآمد و مفید در این زمینه تاکید کرد.

وحیدی اذعان داشت: ورود سمن ها به چرخه فعالیت های فرهنگی نقش موثری در تصمیم سازی و تصمیم گیری امور هنری و فرهنگی دارد.

وی با بان اینکه امورات جاری شهرداری از جمله شهرسازی و خدمات شهری امکان مطرح شدن در چارچوب فرهنگی را دارند، افزود: ارائه الگو های فرهنگی و آموزش آن به شهروندان می تواند در زمینه موثر باشد.

وحیدی اجرای موفق امور فرهنگی رامنوط بر تعمل و همگرایی مسئولان فرهنگی دانست و عنوان کرد: رسیدن به جایگاه مطلوب در حوزه فرهنگ همچنین به تدبیر و سیاستهای مدیر فرهنگی نیاز دارد.







