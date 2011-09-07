محمد هاشم زاده در گفتگو با مهر در مورد اضافه شدن به کادر فنی فولاد ماهان گفت: به دلیل آسیب دیدگی که داشتم و با صحبتی که با حسین افضلی، سرمربی تیم انجام دادم تصمیم گرفتم که این فصل در کادر فنی به تیم خدمت کنم. من هنوز هم می توانستم بازی کنم و در زمین کارآیی داشته باشم ولی در جلساتی که با سرمربی تیم داشتم به این نتیجه رسیدم که کارآیی من در کادر فنی بیشتر است.

وی ادامه داد: آقای افضلی از من خواستند که در کنار تیم باشم و از کادر فنی به تیم خدمت کنم. من هر کاری که از دستم بربیاید برای موفقیت فولاد ماهان انجام می دهم و سعی می کنم هر جا که بیشتر کارآیی داشتم، همان جا خدمت کنم. مهم موفق بودن تیم فولاد ماهان است است و من برای این هدف کار می کنم.

مربی تیم ماهان در مورد احتمال اضافه شدن به لیست بازیکنان و بازی برای تیم هم گفت: اکنون در لیست بازیکنان نیستم ولی احتمال دارد از نیم فصل به تیم اضافه شوم. در صورتی که شرایط بدنی من تا آن موقع به شرایط ایده آل برسد و بتوانم در زمین هم به تیم خدمت کنم، حتما دوباره به میادین بر می گردم.

وی در مورد بازی با علم و ادب مشهد گفت: متاسفانه اردوی کویت، بازیکنان ما را خسته کرد و هنوز نتوانسته ایم به شرایط ایده آل خود برسیم ولی من از تک تک بچه های تیم تشکر می کنم که با بدنهای نسبتا خسته، یک بازی خیلی خوب را انجام دادند. رمز موفقیت ما در این بازی همدلی بازیکنان بود و به چیزی که از این بازی می‌خواستیم رسیدیم.

هاشم‌زاده تصریح کرد: حفظ توپ و گلزنی هدف اصلی ما بود که بچه ها خیلی عالی از پس آن برآمدند. تیم علم و ادب هم بسیار خوب بازی کرد و در لحظاتی از بازی ما را تحت فشار قرار داد.

وی در مورد اردوی کویت و نارضایتی اکثر بازیکنان ماهان و فیروزصفه از این اردو گفت: این تصمیمی بود که باشگاه برای ما گرفته بود و ما هم تابع نظر باشگاه هستیم. این اردو روی بازیکنان فشار آورد و بازیکنان را خسته کرد. در کل اردوی کویت هم برای ما سود داشت و هم ضرر. امیدواریم این اردو در آینده اثرات مفید خود را نشان دهد.