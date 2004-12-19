همايش " حق بازنشستگي و حاكميت"

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، برگزار كنندگان اين همايش تأكيد كرده اند كه قوانين جديد حق بازنشستگي داراي ابهامهاي بسياري هستند و براي بررسي نياز به رويكرد نظري و فلسفي دارند و به اين دليل به دنبال مجال و فرصتي هستند كه نظريه پردازن و فيلسوفان در كنار ديگر متخصصان علوم انساني گردهم آيند و اين قوانين را مورد بررسي دقيق تر و ژرف تري قرار دهند. آنها همچنين خواهان آن هستند تا چارچوب حقوقي اين قوانين مورد توجه قرار گيرند. در اين راستا نقش و جايگاه دولت در تدوين قوانين بازنشستگي و طرز استفاده دولت از نظرات گوناگوني كه در اين زمينه وجود دارند نيز مورد تأكيد خواهند بود. در اين همايش كارگاههاي آموزشي بسياري نيز در باب حق بازنشستگي و نسبت آن با سياستها و نهادهاي دولتي برگزار خواهد شد.



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