آغاز نظارت جدی بر تبلیغات شهری تبریز برای کاهش آلودگی های بصری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجفی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر عزم جدی این سازمان برای اعمال نظارت های جدی تر بر وضعیت تبلیغات شهری از ساماندهی اساسی این بخش خبر داد و افزود: این طرح با هدف و رویکرد حذف و کاهش آلودگی های بصری، نظام مند کردن شرایط تبلیغات محیطی و نظارت بر کیفیت و نوع تبلیغات در دستور کار سازمان قرار گرفته و با جدیت دنبال خواهد شد.

وی افزود: شهر به عنوان بستر بستر و کالبد فیزیکی پویا و زنده برای زندگی آرام، امن و با نشاط شهروندان نیازمند فضای کالبدی مناسبت و آرام است ومناسب سازی فضای تبلیغاتی شهر یکی از راه های دستیابی به این هدف به شمار می رود.

نجفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاثیرات روانی منفی نابسامانی در تبلیغات شهری عنوان کرد: متاسفانه به دلیل تازه بودن موضوع تبلیغات شهری در کشور، فقدان یک نظام جامع و مدون در این حوزه، تبلیغات محیطی شهر سال های اخیر به شکلی سلیقه ای و بعضاً بدون ضابطه و بی توجه به امکان ایجاد آلودگی بصری این تبلیغات در شهروندان مدیریت و هدایت شده در رویکردی جدید به دنبال کاستن از آثار منفی این نوع تبلیغات است.

وی در عین حال افزود: در آینده نزدیک آثار و نتایج رویکرد جدید سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در تغییر مکانیزم های تبلیغات شهری در سطح شهر تبریز نمایان خواهد شد.

مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در ادامه از عملکرد موفق این سازمان در تبلیغات محیطی اولین کنفرانس بین المللی ساخت و سازهای شهری در مجاورت گسل های فعال خبر داد و افزود: با توجه به اهمیت کنفرانس مذکور و بازتاب بین المللی آن به جهت حضور اساتید، کارشناسان و متخصصان زلزله شناسی، زمین شناسی و شهرسازی کشورهای مختلف جهان در تبریز، سازمان فرهنگی هنری شهرداری در کنار دیگر کمیته های اجرایی، تلاش گسترده ای به منظور برگزاری هر چه بهتر کنفرانس انجام داد و عملکرد موفقی در انجام وظایف محوله داشت.

وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته از سوی این سازمان برای تبلیغات محیطی کنفرانس مذکور گفت:نصب بالغ بر ۵۰ تخته بنر در میادین، تقاطع ها و معابر و خیابان های مرکزی و اصلی شهر، تبلیغات تصویری در تلویزیون های شهری و استفاده از بیلبوردها و لایت باکس سطح شهر برای اطلاع رسانی برگزاری این کنفرانس از اقدامات عملی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در تبلیغات محیطی اولین کنفرانس ساخت و سازهای شهری در مجاورت گسل های فعال به شمار می رود.