مديرعامل باشگاه فولادسپاهان اصفهان با دادكان گفتگو كرد

به گزارش خبرنگار" مهر" پس ازمشكلاتي كه بخاطرنوع چمن ورزشگاه نقش جهان وجود داشت وايرادات فني موجود درآن مسوولان باشگاه سپاهان بارها ازاداره كل تربيت بدني استان اصفهان وهيات فوتبال اين شهرخواستند تا فكرعاجلي براي اين مشكل داشته باشند، اما گويا تا اين لحظه اتفاق خاصي رخ نداده وبا توجه به زمان اندك باقي مانده تا اين مسابقات مسوولان باشگاه سپاهان به فكرچاره ديگري هستند.

دراين زمينه محمدرضا ساكت مديرعامل باشگاه سپاهان طي گفتگويي با دكتردادكان رييس فدراسيون فوتبال ازوي خواسته تا اگر زمين ورزشگاه نقش جهان براي برگزاري رقابتهاي ليگ قهرمانان باشگاههاي آسيا آماده نشد، شرايطي را فراهم آورد تا اين باشگاه بتواند درورزشگاه آزادي ميزبان تيمهاي گروه خود باشد كه گويا قولهايي نيزازسوي دادكان به وي داده شده تا سپاهان دچارمشكل نشود.

ازسوي ديگرشنيده مي شود مهندسيني كه زمين چمن ورزشگاه آزادي را آماده كرده اند، با حضوردراصفهان بخشي ازچمن ورزشگاه نقش جهان را براي آزمايش به تهران آورده اند تا با پيدا كردن دلايل فني ايراد آن زمينه را براي برخورداري ورزشگاه نقش جهان ازچمن مناسب فراهم آورند.