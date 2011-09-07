جانشین فرمانده پژاک به هلاکت رسید / تروریست ها تائید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز؛ در پی عملیات‌های نیروی زمینی سپاه در مقابله با گروهک تروریستی پژاک، مجید کاویان با اسم مستعار سمکو سرهلدان جانشین فرمانده کل تروریست‌های پژاک روز شنبه 12 شهریورماه به هلاکت رسیده است.

مجید کاویانی متولد شهر بانه است که از سال ۱۹۹۹ میلادی به صفوف تروریست‌های پ‌.ک.‌ک ملحق شده و بعد از تاسیس فرقه‌ تروریستی پژاک توسط پ.‌ک.‌ک در سال ۲۰۰۳ میلادی، در این فرقه‌ مشغول فعالیت‌های تروریستی بوده است. سمکو به عنوان جانشین فرمانده‌ کل نیروهای (پژاک) مشغول به خوش‌خدمتی و انجام عملیات‌های تروریستی در ایران بود که در درگیری‌های اخیر کشته شد.

فرمانده کل گروهک تروریستی پژاک با انتشار بیانیه‌ای این خبر را تایید کرد.

وی در این بیانیه اعلام کرده است که روز شنبه دوازدهم شهریورماه و در دومین مرحله‌ از حملات سپاه پاسداران به ‌قندیل فرمانده گریلا مجید کاویان با کد سمکو و جانشین فرماندهی کل نیروهای شرق کردستان در حال فرماندهی عملیات در کوتامان همراه با گریلا روژهات بوتان در اثر اصابت ترکش توپ کشته شد.