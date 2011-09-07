تعاونی ها باید منشا توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم اولیائی پیش از ظهر چهارشنبه در ششمین جشنواره ملی تعاونی‌های برتر خراسان جنوبی با بیان اینکه تعاون استقلال اقتصادی را برای جامعه به دنبال دارد، اظهار داشت: استقلال اقتصادی زمینه را برای ریشه کن کردن فقر و محرومیت در سطح جامعه مهیا می کند.

وی با بیان اینکه اقتصاد تعاونی مورد توجه مسئولان دولت است، گفت: تعاونی‌ها می ‌توانند رقابت را به همکاری تبدیل کرده و واسطه‌ های غیرضروری را بین مصرف ‌کننده و تولیدکننده برطرف کنند.

وی با اشاره به اینکه در تعاونی ها رقابت های ناسالم جای خود را به همکاری ها سازنده می دهد، بیان کرد: از آنجا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی حد و حدود عملکرد تعاونیها مشخص شده، لذا اعضای هیئت مدیره تعاونی ها باید مواظب باشند که از محدوده قوانین عدول نکنند، زیرا از رسالت اصلی خود باز می مانند.

اولیایی ادامه داد: تعاونی‌ها باید بتوانند جایگزین اقتصاد دولتی شوند و به قدرتهای اقتصادی در بطن جامعه گسترش پیدا کنند.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری خراسان جنوبی با بیا ن اینکه در تعاونی‌ها تلاش بر این است که صاحبان نیروی کار به وسیله سرمایه ‌داران استثمار نشوند، افزود: با رویکرد تعاون و تعاونی باید جلوی تسلط سرمایه ‌داران داخلی و خارجی را بگیریم و این امر جز با کمک مردم محق نمی‌ شود زیرا در راستای رفاه حال محرومان حرکت می ‌کنند.