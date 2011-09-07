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۱۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۴۸

اعزام یک هزار دانش آموز به اردوی طرح اوقات فراغت در هرمزگان

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان از اعزام یک هزار و 140 دانش آموز در اردوی طرح اوقات فراغت در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اکبر انصاری راد اظهار داشت: اردوی طرح اوقات فراغت، یک اردوی آمادگی است از این رو باید از تمامی امکانات به نحو احسن استفاده شود.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان بر حضور مبلغ بین دانش آموزان در این اردوها تأکید کرد و افزود: برگزاری برنامه های فرهنگی در این اردو از اهمیت ویژه ای برخوردار است به همین خاطر می طلبد تا یک مبلغ در بین دانش آموزان حضور داشته باشد تا پاسخگوی سؤالات و شبهات فکری آنان باشد.

وی عنوان کرد: همچنین در این اردوها نباید از اجرای برنامه هایی همچون پخش اذان، اقامه نماز جماعت در اول وقت غافل شد.

حجت الاسلام انصاری راد ادامه داد: این اردوها در دو گروه کودک و نوجوان و جوانان در اردوگاه هماگ برگزار می شود که شامل بوستانهای معرفت و هسته های فرهنگی جوان است.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: اختتامیه طرح اوقات فراغت 30 شهریور ماه سال جاری در ساللن دبیرستان علوم و معارف صدرای بندرعباس برگزار و همچنین از دست اندرکاران این طرح با اهدای لوح تقدیر و جوایزی ارزنده تقدیر می شود.

کد مطلب 1401867

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